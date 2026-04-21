HÜRJET'e İspanya İhracı

21.04.2026 11:19
HÜRJET'e entegre edilecek FSGP sistemi, İspanya'ya ihraç edilecek milli bir çözüm sunuyor.

Jet eğitim uçağı HÜRJET'te devreye alınacak Görev Planlama Sistemi, uçakla beraber İspanya'ya ihraç edilecek.

HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi (FSGP), 2003 yılından bu yana sürdürülen geliştirme faaliyetleri ve 2007 yılından itibaren aktif kullanım tecrübesiyle, Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli ve güvenilir bir çözüm sunuyor.

FSGP, görev planlama, görev değerlendirme ve görev sonrası değerlendirme süreçlerinde sağladığı zengin kabiliyetlerle kendini sahada kanıtladı, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçak platformları ve mühimmatlar için entegre bir çözüm haline geldi.

FSGP, halihazırda Türk Hava Kuvvetleri için ana görev planlama platformu olarak kullanılıyor, farklı platform ve görev ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Yeni nesil platformlara entegrasyon çalışmaları kapsamında HÜRJET için FSGP sisteminin yakın zamanda devreye alınması planlanıyor. Milli Muharip Uçak KAAN için ise entegrasyon faaliyetleri başarıyla sürdürülüyor. FSGP'nin gelecek dönemde bu platformların tamamını yerli ve milli imkanlarla desteklemesi hedefleniyor.

Milli çözümler HÜRJET ile İspanya yolunda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve testleri süren HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine yapılacak teslimatları için seri üretim faaliyetleri devam ediyor. HÜRJET, bu gelişmeler sürerken ilk ihracat başarısını da İspanya ile imzalanan sözleşmeyle yakaladı. HÜRJET'in 2027'de Türkiye'de, 2028'de İspanya'da göreve başlaması planlanıyor.

HAVELSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle HÜRJET'in etkin şekilde göreve başlaması ve kullanılması için çalışmalar yürütüyor. Şirket, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü teslimatlara hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor. Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri için hazır hale getirilecek simülatör, HÜRJET ile beraber İspanya'ya ihraç edilecek.

HÜRJET'e entegre edilecek Görev Planlama Sistemi de TUSAŞ'ın imzaladığı sözleşme doğrultusunda İspanya'ya ihraç edilecek.

Platforma kazandırılan yetenekler

FSGP, uçak görev planlama ve görev sonrası değerlendirme süreçleriyle entegre çalışan Akıllı Silah Görev Planlama kabiliyeti sunarken, aynı zamanda insansız hava aracı görev planlama ve kontrol istasyonu kabiliyetlerini kapsıyor.

Uluslararası standartlara uyumlu yapısıyla FSGP, yeni nesil platformlar için görev planlama ve veri yönetimi gereksinimlerinin önemli bir bölümünü karşılayan yeteneklere sahip bulunuyor. Bu kapsamda sistem, düşük görünürlük, elektronik manyetik emisyon planlama, kızıl ötesi arama ve takip, yeni nesil veri bağı, ağa bağlı mühimmat görev planlama gibi yeni nesil platformların ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte yapay zeka desteğiyle de insanlı-insansız hava araçlarının çoklu görev planlama yapabilmesine yönelik etkin ve güvenilir çözümler sunuyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 11:35:43. #7.13#
