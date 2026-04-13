Hürmüz Boğazı'ndaki Krizin Ekonomik Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki Krizin Ekonomik Etkileri

13.04.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IEA, IMF ve Dünya Bankası, Orta Doğu'daki savaşın enerji ve ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkilerini vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, Hürmüz Boğazı'ndan düzenli sevkiyat akışları yeniden başlasa bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağını, altyapıda meydana gelen hasar da göz önüne alındığında yakıt ve gübre fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceğini bildirdi.

IEA, IMF ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamada, kurumların başkanlarının, Orta Doğu'daki savaşın enerji ve ekonomi üzerindeki etkilerine karşı müdahaleyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla nisan ayı başında kurulan koordinasyon grubunun bir parçası olarak bugün bir araya geldiği aktarıldı.

Savaşın etkisinin önemli, küresel ve son derece asimetrik olduğu vurgulanan açıklamada, enerji ithalatçısı ülkelerin, özellikle de düşük gelirlilerin bu durumdan orantısız şekilde etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu şok, petrol, gaz ve gübre fiyatlarının yükselmesine yol açarak gıda güvenliği ve iş kayıpları konusundaki endişeleri tetikledi. Orta Doğu'daki bazı petrol ve gaz üreticileri de ihracat gelirlerinde ciddi kayıplar yaşamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Durumun belirsizliğini koruduğu ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların henüz normale dönmediğine işaret edilen açıklamada, "Boğaz üzerinden düzenli sevkiyat akışlarının yeniden başlamasından sonra bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesi zaman alacaktır, ayrıca altyapıda meydana gelen hasar göz önüne alındığında, yakıt ve gübre fiyatları uzun süre yüksek kalabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tedarik aksaklıkları nedeniyle temel girdi eksikliklerinin enerji, gıda ve diğer endüstriler üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çekilerek, savaşın ayrıca insanları zorla yerinden ettiği, istihdamı etkilediği, seyahat ile turizmi azalttığı ve bu durumların tersine dönmesinin zaman alabileceği aktarıldı.

IEA'nın aylık Petrol Piyasası Raporu ve IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporunun yayımlanması öncesinde son değerlendirmelerin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca şoktan en çok etkilenen ülkelerin durumlarının ve kurumların verdiği yanıtların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, IEA, IMF ve Dünya Bankası ekiplerinin ülke düzeyinde de dahil olmak üzere karşılıklı uzmanlıklardan yararlanmak ve özel olarak uyarlanmış politika tavsiyeleri ile IMF ve Dünya Bankası örneğinde ihtiyaç duyulan durumlarda mali destekle ülkelere yardımcı olmak için yakın işbirliği içinde çalıştıkları vurgulandı.

Savaşın enerji piyasaları, küresel ekonomi ve ülkeler üzerindeki etkisinin yakından izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceğinin altı çizilen açıklamada, istikrar, büyüme ve istihdam sağlayan dirençli iyileşmenin temellerini atmak için gerektiğinde diğer uluslararası kuruluşların uzmanlığından yararlanılarak üye ülkelere yönelik müdahale ve desteğin koordine edilmesinin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Dünya Bankası, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji

Son Dakika Ekonomi Hürmüz Boğazı'ndaki Krizin Ekonomik Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 23:48:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Krizin Ekonomik Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.