Hürok Mermer'in Amerika Deposu Hurok Marble LLC Ceosu Kamil Olçar, "Uğurladığımız gemiyi burada karşılamak çok gurur vericiydi. Önemli bir ihracat hamlesi olan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hürok Mermer'in Gemisi George, Kütahya'dan Miami'ye yolculuğunu tamamladı - Son Dakika

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