Hüseyin Doğan Bozkurt'tan Yenilikçi Çikolata - Son Dakika
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Ekonomi

Hüseyin Doğan Bozkurt'tan Yenilikçi Çikolata

Hüseyin Doğan Bozkurt\'tan Yenilikçi Çikolata

GEKA desteğiyle çikolata firması kuran Bozkurt, 'En Yenilikçi Gıda Üreticisi' ödülünü kazandı.

19.11.2024 10:45
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Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı kapsamında aldığı destekle 12 yıldır hayalini kurduğu çikolata firmasının sahibi olan girişimci, sağlıklı mutluluk hormonlu çikolata formülüyle de 'En Yenilikçi Gıda Üreticisi' ödülünü kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın Denizli ve Muğla'da yürüten GEKA, Güney Ege'de hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. GEKA'nın 2022 yılı Yenilikçi Genç Girişimci programına başvuruda bulunan girişimci Hüseyin Doğan Bozkurt, "Sağlıklı Mutluluk Hormonu Üreteceğiz" projesiyle hibe desteği almaya hak kazandı. 12 yıldır hayalini kurduğu çikolata firmasını geçtiğimiz Ocak ayında faaliyete geçiren Bozkurt, vegan, glutensiz, diyabetik, çocuk ve sporcu beslenmesine yönelik çikolata ve çikolatalı ürünler üretimine başladı. Ürettiği çikolatalarına renk ve lezzet katarken tamamen doğal malzemelere dayalı bir üretim gerçekleştiren başarılı girişimci, siyah havuç ve ıspanak gibi doğal bileşenlerden elde ettikleri renklerle çikolatalarına hem estetik hem de besleyici özellik kattı.

Ürettiği çikolataları bitki ekstraktları ile birleşen kakao yağı sayesinde farklı tatlar ve renklerle sunan Hüseyin Doğan Bozkurt, 750'den fazla katılımcıyı bir araya getiren 3. Gıda Plus Ödülleri töreninde 35 farklı kategorideki "En Yenilikçi" ürünlerden bir tanesi oldu. GEKA'nın desteğiyle kurulan Denizlili Çikolata Firması Bubon Chocolate, daha bir yılını doldurmadan Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi ve Gıda Plus Ödül Töreninde 169 firma ile yarışıp 2024 yılının "En Yenilikçi Fonksiyonel Gıda Üreticisi" olarak seçildi.

"Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim"

12 yıldır farklı şehir ve ülkelerde iş deneyimininden sonra çikolata üretimi hayalini Güney Ege Kalkınma Ajansı ile gerçekleştiren Hüseyin Doğan Bozkurt, "Eşimle birlikte gıda mühendisliği olarak farklı sektörlerde ve farklı firmalarda deneyim kazandık. Yaklaşık 12 yıldır farklı şehirler ve ülkelerdeki deneyimimden sonra kendi memleketim olan Denizli'de bu yatırımı yapma kararı aldım. Kendi özel ilgim olmasından kaynaklı ve çikolata sektöründe ilerlemek isteğimden dolayı hayalimi Denizli'de kurdum. 12 sene önce kendi memleketim olan Denizli'den ayrılmıştım ve deneyim kazandıktan sonra hayalimin ilk adımını Denizli'de başlayarak atmak istedim. Bu yolculuğa Güney Ege Kalkınma Ajansı ile başladım" dedi.

İşletmesinin başarıya giden öyküsü hakkında da bilgiler veren Bozkurt, 2022 yılında Yenilikçi Genç Girişimci programına başvuruda bulunup, hibeye layık görülünce projenin başlangıcını verdiği belirtti. Aktif olarak toplam 4 kişi çalıştıklarını ve istihdam da sağladığını belirten işletme sahibi Bozkurt, "2022 yılında Yenilikçi Genç Girişimci programına başvurdum. Destek almaya hak kazanan projemize 2023 yılında başladık. 2024 yılının Ocak ayında ise tamamen aktif olarak toplam 4 kişi olarak üretimimizi yapmaktayız. Üretimimizde açık mutfak ve fabrika satış mağazası olarak çalışıyoruz. Açık mutfaktaki amacımız ise tüm şeffaflığıyla üretimi gösterebileceğimiz bir alan olsun. İnsanlar imalatın nasıl gerçekleştiğini görsünler diye düşündük" diye konuştu.

"57 çeşit reçetemiz ile bütün herkese hitap ediyoruz"

57 reçeteli ürünleri ile hizmet veren ve vegan, glutensiz, diyabetik, çocuk ve sporcu beslenmesine yönelik çikolata ve çikolatalı ürünler üretimi yaptıklarını kaydeden Bozkurt, "Amacımız değişen dünya trendlerinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızda da ödün vermeden çikolata sektöründe yeni ürünler kazandırmak. Bu vizyonla ilerlediğimiz noktada bizler yaklaşık 57 çeşit reçetemiz ile Denizli'de ürün satışı yapmaktayız. Kullandığımız ham maddelerde bitki ekstrakları, bal kabağı, anason, lavanta ve bitki çekirdekleri gibi ürünleri kullanıyoruz. Bunları kullanarak çocuk beslenmesinde, sporcu beslenmelerinde, diyabetik ve vegan beslenmede yer etmek istiyoruz. Amacımız çikolata sektöründe farklı bir lezzet ve farklı bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Kullandığımız ürünler bitki ekstraklarından aldığımız ekstrak ile kakao yağının birleşmesiyle oluşuyor. Atölyede de bunun üzerine birçok çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 10'a yakın rengi doğal olarak kullanıyoruz ve oluşturuyoruz. Bu konuda ön planda olan siyah havuç ve ıspanak diyebilirim. Siyah havuçta mor ve siyahın tonlarını 4 rengi çekebiliyoruz. Ispanakta da yeşilin tonundan renk elde edip bu ekstraklardan ile birlikte kakao yağı ile birlikte çikolata da kullanıyoruz. Bunun ve bu tarz ürünlerin ise çok daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hüseyin Doğan Bozkurt'tan Yenilikçi Çikolata - Son Dakika

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