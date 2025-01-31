Hyundai AR-GE Tesislerini Genişletiyor

Ekonomi

Hyundai Motor Grubu, Avrupa'daki araştırma ve geliştirme (AR-GE) tesislerini genişleterek performanslı araçlar ve sürdürülebilir mobilite alanındaki çalışmalarını arttıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, Almanya'daki Nürburgring Test Merkezi'ni 834 metrekarelik ek test alanıyla genişleterek yüksek performanslı modellerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni atölye alanları, özel laboratuvarlar ve yüksek voltajlı elektrikli araç (EV) şarj istasyonlarının eklendiği merkezde, tekerlek gürültüsü, titreşimi ve sertliği (NVH) dinamometresi, gelişmiş şasi ve güç aktarma organı sistemleri de kullanılacak.

Hyundai Avrupa Teknik Merkezi'nde açılan yeni AR-GE kampüsü ise grubun sürdürülebilir mobilite inovasyonuna yönelik çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Merkez, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), bilgi-eğlence ve elektriklendirme teknolojilerine odaklanarak Avrupa pazarındaki müşteri taleplerine özel çözümler sunmayı hedefliyor.