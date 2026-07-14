Hyundai, Red Dot Ödüllerinde 3 Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Hyundai, Red Dot Ödüllerinde 3 Başarı Elde Etti

14.07.2026 16:45
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Hyundai, Red Dot Design Concept 2026'da MobED ile 'Best of the Best' ve diğer 2 ödül kazandı.

Hyundai, dünyanın prestijli tasarım organizasyonlarından "Red Dot Award: Design Concept 2026" kapsamında 3 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın robotik mobilite platformu Mobile Eccentric Droid (MobED) Urban Hopper & Golf, "Best of the Best" ödülüne layık görülürken, "Concept THREE" ve "CRATER Concept" ise 2 ayrı "Winner" ödülü kazandı.

MobED Urban Hopper & Golf, ayrıca yarışmanın en yüksek ödülü olan "Luminary" için de aday gösterildi. Yılın en ilham verici tasarımı seçilecek Luminary ödülünün kazananı ise ekim ayında düzenlenecek törende açıklanacak.

Elde edilen başarı, Hyundai'nin tasarım yaklaşımını ileri teknolojilerle buluşturan vizyonunu ve geleceğin mobilitesine yönelik yenilikçi bakış açısını bir kez daha ortaya koyuyor.

Hyundai Robotics LAB tarafından geliştirilen MobED, gelişmiş uyarlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik sunan yeni nesil modüler robotik mobilite platformu olarak dikkati çekiyor.

Yenilikçi Drive-and-Lift (DnL) sistemi ve eksantrik duruş kontrol mekanizması sayesinde MobED, engebeli zeminlerde, eğimli yüzeylerde ve 20 santimetreye kadar olan kaldırımlarda dahi dengesini koruyabiliyor.

Modüler ray sistemi sayesinde farklı üst modüllerin kolayca entegre edilebildiği MobED platformu, farklı kullanım senaryolarına tek bir robotik çözümle uyum sağlayarak günlük yaşam ve rekreasyon alanlarında geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Winner ödülüne layık görülen Concept THREE, Hyundai'nin yeni nesil kompakt elektrikli mobilite vizyonunu aerodinamik verimlilik, duygusal tasarım ve kullanım kolaylığıyla buluşturuyor.

IONIQ ailesinin en kompakt modeli olarak geliştirilen konsept, yeni "Aero Hatch" gövde tipini tanıtarak kompakt boyutlarla geniş iç hacim ve sportif oranları bir araya getiriyor.

Dış tasarımda Hyundai'nin "Art of Steel" tasarım dili daha yumuşak ve kullanıcı odaklı bir yorumla yeniden ele alınırken iç mekanda ise sürücü odaklı kokpit düzeni, direksiyon çevresinde konumlandırılan temel kontroller ve geri dönüştürülmüş tekstil ile alüminyum köpük gibi sürdürülebilir malzemeler dikkati çekiyor.

Red Dot Design Concept 2026 kapsamında Winner ödülü kazanan CRATER Concept, zorlu arazi koşullarında güven, kontrol ve dayanıklılık sunmak amacıyla geliştirilen elektrikli SUV konsepti olarak öne çıkıyor.

Keskin geometrik hatları, sağlam gövde yapısı ve işlevsel tasarım detaylarıyla arazi kullanımına hazır olduğunu ilk bakışta hissettiren konseptte, "parametrik piksel" aydınlatmalar ve tavan üstü off-road lambaları, altıgen jant tasarımı, geniş çamurluklar, koruyucu alt gövde plakaları gibi detaylar hem dayanıklılığı hem de görsel gücü destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai & Genesis Global Tasarım Başkanı ve Başkan Yardımcısı SangYup Lee, bu ödüllerin, tasarım felsefeleri ile geleceğe yönelik vizyonlarının güçlü bir şekilde birleşmesinin sonucu olduğunu aktararak, müşterilere farklılaşan değer sunmak ve yeni deneyimler geliştirmek için tasarım anlayışlarıyla sınırları zorlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Hyundai, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hyundai, Red Dot Ödüllerinde 3 Başarı Elde Etti - Son Dakika

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