İBH Belirtilerine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBH Belirtilerine Dikkat!

19.05.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, İBH'nin erken teşhisinin önemine vurgu yaptı. Karın ağrısı ve ishal ihmal edilmemeli.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, uzun süren karın ağrısı, ishal ve kilo kaybının inflamatuvar bağırsak hastalıklarının (İBH) habercisi olabileceğini ve bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, İBH'nin genç yaşlarda da sık görülebildiğine dikkat çekerek, erken tanının bağırsakta kalıcı hasar oluşmasını önlemede kritik rol oynadığını aktardı.

İBH'nin, bağışıklık sisteminin sindirim sistemine karşı geliştirdiği anormal yanıt sonucu ortaya çıkan kronik hastalıklar olduğuna ve çoğunlukla Crohn hastalığı ve ülseratif kolit şeklinde görüldüğüne değinen Öztürk, söz konusu hastalıkların benzer belirtiler gösterse de farklı olduğunu vurguladı.

Öztürk, "Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü tutabiliyor ve bağırsak duvarının tüm katmanlarını etkileyebiliyor. Ülseratif kolit ise genellikle kalın bağırsak ve rektumda görülüyor, bağırsak yüzeyinde iltihaplanmaya yol açıyor. Her iki hastalık da kronik seyrediyor ve ataklarla ilerleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Hastalık belirtilerinin zaman zaman şiddetlenip sakinleşebildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Uzun süren ishal, karın ağrısı, dışkıda kan, kilo kaybı, halsizlik ve iştahsızlık en sık karşılaştığımız belirtiler arasında yer alıyor. Bazı hastalarda eklem ağrıları, ağız yaraları ve cilt problemleri de görülebiliyor. Şikayetlerin dönem dönem azalması, hastalığın geçtiği anlamına gelmez."

"Tedavi süreci hastalığın şiddetine göre değişiklik gösteriyor"

İBH'nin özellikle genç erişkinlerde sık görülmeye başladığını vurgulayan Öztürk, "Son yıllarda yaşam tarzı değişiklikleri, düzensiz beslenme, stres ve çevresel faktörlerle hastalığın görülme sıklığında artış gözlemliyoruz. Aile öyküsü olan bireylerde risk daha yüksek olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, aylarca devam eden bağırsak şikayetlerinin normal kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Erken dönemde yapılan kolonoskopi ve gerekli tetkikler sayesinde hastalık kontrol altına alınabiliyor. Geciken tanı ise bağırsakta kalıcı hasar, daralma ve cerrahi gereksinime yol açabiliyor." açıklamasını yaptı.

Tedavi sürecinin hastalığın şiddetine göre değiştiğini belirten Öztürk, "İlaç tedavileriyle bağırsaktaki iltihabı kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bazı hastalarda biyolojik tedaviler gerekebiliyor. Bunun yanında beslenme düzeni, sigaranın bırakılması ve düzenli takip de tedavinin önemli bir parçasını oluşturuyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBH Belirtilerine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
11:35
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi Yerine çok tanıdık biri geliyor
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor
11:25
Aziz Yıldırım büyük oynuyor Yıldız ismi getirecek
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:50:33. #7.12#
SON DAKİKA: İBH Belirtilerine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.