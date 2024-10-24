IBM'in Geliri Yüzde 1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

IBM'in Geliri Yüzde 1 Arttı

IBM, üçüncü çeyrekte geliri 15 milyar dolara çıkarken, net zararı 330 milyon dolar olarak açıklandı.

24.10.2024 01:16
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NEW Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1 artışla 15 milyar dolara çıktı.

IBM, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 15 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın aynı döneminde 14,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar dolar net kar açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde 330 milyon dolar net zarar bildirdi.

Kurum, 2024'ün üçüncü çeyreğinde hisse başına 36 sent zarar etti. IBM, geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 1,84 dolar kar etmişti.

Şirketin geliri söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekada büyük bir ivme görmeye devam ettiklerini belirterek, şirketin yapay zeka iş portföyünün bir önceki çeyreğe göre 1 milyar doların üzerinde arttığını ve 3 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

Krishna, "2024'ün son çeyreğine girerken, dördüncü çeyrek sabit döviz gelir büyümesinin üçüncü çeyrekle tutarlı olmasını ve yazılımdaki gücün sürmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Ibm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IBM'in Geliri Yüzde 1 Arttı - Son Dakika

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