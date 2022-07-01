İç sularda av yasağı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

İç sularda av yasağı sona erdi

01.07.2022 10:32
İç sularda av yasağı sona erdi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda avlanma yasağının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini açıkladı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda avlanma yasağının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini açıkladı.

İl Müdürü Sağlam, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "İç sularımızda 01 Nisan 2022 tarihinde başlayan av yasağı dönemi bu yıl da 01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla sona erdi. Amatör balıkçıların baraj, göl ve akarsularımızda uygulanan boy ve av araçları yasaklarına uymaları sürdürülebilir avcılık için önem arz etmektedir" dedi.

İbrahim Sağlam, açıklamasının devamında, amatör avcıların uyması gereken bazı kurallarla ilgili şunları söyledi:

"Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlak sahalarında bulundurulması ve kullanımı yasaktır. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması da yasaktır. Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir. Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir.1 km2'den küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır. Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır. İçme suyu sağlanan alanlara da akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır. İç su balıklarında avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. Unutmamalıyız ki sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en az bir kere üremelerine imkan vermekle sağlanır. Kaçak avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak hep birlikte geleceğimizi kurtaralım." - SAMSUN

YORUMLAR
500
42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi 42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi Samsunspor 57 yaşında Samsunspor 57 yaşında
Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İç sularda av yasağı sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:39:54. #1.12#
SON DAKİKA: İç sularda av yasağı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement