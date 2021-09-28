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İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek

28.09.2021 13:15
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine taksi denetimleri genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförlerine 'trafikten men' dahil yasal işlem yapılacak. Ayrıca taksilerde denetimler artırılacak, şehirler arası otobüslerde olduğu gibi taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, son dönemde özellikle büyük şehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi.

"ASAYİŞ OLAYLARINI ARTIRABİLİR"

Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe etkili olayları artırabileceği, taksilerde seyahat eden/etmek isteyenler ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

TRAFİKTEN MEN EDİLEBİLECEKLER

Mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler, şöyle sıralandı:

"Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. Taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak."

İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek

İçişleri Bakanlığı, Asayiş, Taksi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek - Son Dakika Ekonomi


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