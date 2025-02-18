ICoNiChem Altın Madalya Kazandı

Ekonomi

Cengiz Holding'in İngiltere'deki kobalt ve nikel uç ürünler üreten tesisi ICoNiChem, EcoVadis tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 185'ten fazla ülkede 150 binden fazla şirketi değerlendiren EcoVadis, ICoNiChem'in bir önceki değerlendirmede 72 olan puanı 76'ya yükseltti. Böylece ICoNiChem, değerlendirilen şirketlerin yüzde 96'sından daha yüksek puan aldı.

EcoVadis, şirketlerin tüm değer zincirlerinde sürdürülebilirlik performansını yönetmesine, ölçmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan bir sistem olarak öne çıkıyor. Çevre yönetimi konusunda güçlü bir altyapıya sahip olan ICoNiChem, 2018'den itibaren EcoVadis değerlendirmelerine katılıyor.

ICoNiChem bugüne kadar üç kez gümüş ve iki kez altın madalya kazandı. ISO 9001 ve 14001 sertifikalarına sahip olan şirket, çalışanlarının katkılarıyla sürdürülebilirlik alanındaki performansını artırarak bu yıl yeniden altın madalya almaya hak kazandı.

Şirket, çevre, insan hakları, etik, çalışma koşulları, sürdürülebilir tedarik ve karbon yönetimi konularında çeşitli politika ve uygulamaları hayata geçirerek yönetim sistemlerini güçlendirmeye devam ediyor.

"Döngüsel ekonomiye büyük katkımız var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICoNiChem Genel Müdürü Berk Şengül, sürdürülebilirlik alanındaki başarının şirketin çevresel ve etik değerlere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Eti Bakır'ın Küre işletmesinden çıkan artık ürünler içinde küçük miktarda bulunan değerli metallerin Mardin'deki Mazıdağı tesisinde geri kazanıldığını aktaran Şengül, "Bu metallerden biri de kobalt. Teknolojinin ve sürdürülebilir geleceğin en önemli metallerinden biri olan kobaltı, Mardin'den İngiltere'ye getirerek burada kobalt uç ürünlerine dönüştürüyoruz ve dünyanın pek çok ülkesine satıyoruz. Sadece buradan baktığınızda bile döngüsel ekonomiye büyük katkımız var." ifadelerini kullandı.

Şengül, ICoNiChem'in atık batarya tozlarındaki metalleri de geri kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kobalt ve nikel tuzlarının üretilmesinde dünyanın en önemli şirketlerinden biriyiz. Bununla birlikte her yıl 250 ton atık batarya tozunu işleyerek 25 ton nikel ve kobaltı geri kazanıyoruz. Yaptığımız işbirlikleriyle yine atık bataryaların içindeki lityumu da geri kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geri dönüşümün tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer aldığı bir şirket olarak EcoVadis'in altın madalyası bize büyük motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde emisyon yönetimimizi daha da etkin hale getirerek platin madalyayı kazanmak için daha çok çalışacağız."