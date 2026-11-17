Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkan Yardımcısı Mary Bruce Warlick, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2026-2031 döneminde yaklaşık 4 bin 800 gigavat artmasının beklendiğini ancak mevcut politikalarla 2030'a kadar kapasiteyi üç katına çıkarma hedefine ulaşılamayacağını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında IEA tarafından "Temiz Enerji Dönüşümünü Hızlandırmak" başlıklı oturum düzenlendi.

Warlick, burada yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel elektrik üretiminin yaklaşık üçte birini karşıladığını ve bunun beş yılda yüzde 45'e yaklaşacağını öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak ivme kazanmak, hedeflere ulaşma yolunda ilerlemekle aynı şey değil. Tahminlerimize göre, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2030'da yaklaşık 9 bin 710 gigavata ulaşacak. Bu, 2022 seviyesinin 2,6 katına karşılık geliyor ancak 2030'a kadar kapasiteyi üç katına çıkarma hedefinin altında kalıyor."

İhalelerin hızlandırılması, şebeke yatırımlarının ve batarya depolama kapasitesinin artırılması ile izin süreçlerinde reform gerçekleştirilmesi gibi çözümlerle kurumların hızlandırılabileceğini aktaran Warlick, "Böylelikle dünyanın üç katına çıkarma hedefine yaklaşmasına imkan tanınabilir. Hükümetlerin bu sorunları hızla ele alan politikalar uygulaması halinde kurulumlar çok daha hızlı ilerleyebilir ve üç katına çıkarma hedefine 2031'in sonunda ulaşılabilir." diye konuştu.

Warlick, öte yandan enerji verimliliği alanında da hızlanılması gerektiğini vurgulayarak, "COP28'de belirlenen hedef, 2030'a kadar her yıl yaklaşık yüzde 4'lük bir iyileşme sağlanmasını gerektiriyor. Bu konuda umut verici gelişmeler de var. IEA verileri, küresel enerji yoğunluğundaki iyileşmenin 2025'te yaklaşık yüzde 2'ye ulaştığını, 2024'te ise bu oranın yaklaşık yüzde 1 olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliği hedefi için yıllık 1,3 trilyon dolar ilave yatırım gerektiği belirten Warlick, şöyle konuştu:

"Bu önemli bir yatırım ihtiyacı olsa da aynı zamanda hanelerin enerji faturalarını düşürmek, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak ve enerji güvenliğini güçlendirmek açısından büyük bir fırsat. Dolayısıyla özellikle gelişmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji yatırımları önemli ölçüde hızlanmadıkça küresel ölçekte başarılı olamayacağız."

Fosil yakıtlardan uzaklaşırken altyapı eksikliği sorunu ortaya çıkıyor

Brezilya COP30 Dönem Başkanlığı Kıdemli Enerji Danışmanı Amanda Ohara da fosil yakıtlardan uzaklaşırken alternatif enerji kaynakları için gerekli altyapının bulunmamasının arz tarafındaki temel sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Ohara, fosil yakıtlardan uzaklaşma planının bir parçası olarak yatırımları mümkün kılan koşulların oluşturulması ve bu dönüşümün güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapının kurulması gerektiğini dile getirdi.

İklim politikalarının tek başına yeterli olmadığının altını çizen Ohara, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olmakla birlikte ülkelerin kendi ulusal öncelikleri de bulunuyor. Bu nedenle iklim hedeflerine ulaşmayı sağlayacak politikaların diğer ulusal önceliklerle uyumlu olması gerekiyor. COP30 Dönem Başkanlığı olarak yol haritalarının bu tür planlamalara katkı sunabileceğine inanıyoruz. Fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritası, ülkelerin dönüşüm sürecindeki başlangıç noktasını değerlendirmesine ve mevcut durumlarını anlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca hangi yatırımlara ihtiyaç duyulduğunun ve hangi alanlarda eksiklik bulunduğunun belirlenmesini sağlıyor."