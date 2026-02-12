IEA Küresel Petrol Talebini Revize Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

IEA Küresel Petrol Talebini Revize Etti

12.02.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IEA, 2023 küresel petrol talebini 83 bin varil aşağı revize ederek 104.872 milyon varil öngördü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 83 bin varil aşağı yönlü revize etti.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile çıkması bekleniyor.

Ajans, bir önceki raporunda talep artışını yaklaşık 932 bin varil olarak öngörmüş, toplam tüketimin ise 104 milyon 980 milyon varile ulaşacağını tahmin etmişti.

Ajansa göre aşağı yönlü revizyon, tüketimdeki mevsimsel zayıflığı yansıtıyor. Küresel petrol talebi, yılın geleneksel olarak en düşük seviyesi olan ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldı.

IEA, raporda "2025'te olduğu gibi artışın tamamı OECD dışı ekonomilerden kaynaklanacak ve ülke bazında Çin başı çekecek." ifadelerini kullandı.

OECD dışı ülkelerde petrol talebinin bu yıl 857 bin varil artışla 59 milyon 80 bin varile ulaşması öngörülürken, OECD ülkelerinde talebin 8 bin varil düşüşle 45 milyon 790 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol arzı ocakta düştü

Öte yandan, küresel petrol arzı ocakta günlük 1 milyon 220 bin varil azalarak 106 milyon 600 bin varile geriledi. Söz konusu düşüşte, Kuzey Amerika'daki aşırı kış koşulları ile Kazakistan, Rusya ve Venezuela'daki arz kesintileri etkili oldu.

Aynı dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı önceki aya göre günlük yaklaşık 410 bin varil artarak 29 milyon 280 bin varil olarak hesaplandı.

OPEC'in doğal gaz sıvıları üretimi de 110 bin varil artışla 5 milyon 830 bin varile çıktı. Böylece grubun toplam petrol arzı 35 milyon 120 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde yaklaşık 1 milyon 75 bin varil azalarak 71 milyon 46 bin varil seviyesine geriledi.

IEA, küresel petrol arzının bu yıl 2 milyon 400 bin varil artarak ortalama 108 milyon 600 bin varile ulaşmasını öngörüyor. Ancak ajans, yıl geneli için arz artışı tahmininin, soğuk hava dalgasının ardından ilk çeyrekte yapılan 340 bin varillik aşağı yönlü düzeltmenin etkisiyle yaklaşık 90 bin varil düşürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IEA Küresel Petrol Talebini Revize Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:38:39. #7.11#
SON DAKİKA: IEA Küresel Petrol Talebini Revize Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.