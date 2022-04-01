İftarda beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorba - Son Dakika
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İftarda beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorba

01.04.2022 17:25
İftarda beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorba

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Ayşe Korkmaz, "Başlangıç için iftarda yenebilecek ve beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorbadır.

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Ayşe Korkmaz, "Başlangıç için iftarda yenebilecek ve beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorbadır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Korkmaz, ramazan ayında sağlıklı beslenmek adına besin seçimlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Korkmaz, "Başlangıç için iftarda yenebilecek ve beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorbadır. Çorba haricinde iftara peynir, zeytin gibi basit yiyeceklerle de başlanabilir. İftar yemeklerinde her gün salata ve sebze yemeği gibi lif oranı yüksek oranlı besinlerin olmasına da dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında midenin uzun süre boş kalması sebebi ile iftar yemeklerini seçmenin sağlık açısından önemli olduğunu belirten Korkmaz, oruç süresince midenin uzun süre boş kalmasından sonra bir anda çok yiyecek tüketilmesinin mide ve kalp sorunlarını beraberinde getireceğini kaydetti.

Korkmaz, "Sağlık sorunlarını önlemek için iftarda yavaş yavaş ve az miktarda yemek yenmesi gerekiyor. Dengeli olmak kaydı ile iftar ve sahur arasına da mutlaka bir ara öğün eklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının reflü ve kabızlık olduğunu belirten Korkmaz, "Reflüyü önlemek için kahve, kakao, çikolata gibi aşırı kafein alımından kaçınmalı, yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı ve yemek yenir yenmez yatılmamalı. Kabızlık problemi çekenler için posalı besinlerin iftar ve sahurda yenilecek besinler arasında olması önemlidir. Bunun için de meyve ve sebze tüketiminin artırılması, tam buğday, siyez, kara buğday veya çavdar ekmeğinin kullanılması ve özellikle su tüketiminin artırılması gerekiyor." dedi.

"Diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişiler, doktora danışmadan oruç tutmamalıdır. Oruç tutmak isteyenler diyetisyen kontrolünde beslenme düzenlerini oluşturmalıdır." yorumunu yapan Korkmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Halk arasında oruç tutarken diyet de yaparım şeklinde bir bakış açısı var fakat bu doğru bir düşünce tarzı değil. Ramazan ayı beslenme planında öğün sıklığını artırmak amaçlanmalıdır. Ayrıca gün boyunca vücut susuz kalacağı için bol bol su tüketilmeli, mümkün olduğu kadar ağır yemeklerden ve kızartmalardan kaçınılmalıdır.

Yemek sonrası yenilecek tatlıların hamur işi olmamasına ve kızartılmadan yapılmasına özen gösterilmeli ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ramazan ayının simgesi haline gelen güllaç, yenilebilecek en uygun tatlı olarak kabul görmekle birlikte, tüketim miktarına önem verilmelidir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İftarda beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorba - Son Dakika


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