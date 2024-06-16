Iğdır'da Üretilen 10 Bin Ton Kara Karpuz Çevre İllere Pazarlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Iğdır'da Üretilen 10 Bin Ton Kara Karpuz Çevre İllere Pazarlanıyor

Iğdır'da bin dekar alanda yıllık 10 bin ton kara karpuz üretimi yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen üretim, bölge çiftçilerine önemli bir geçim kaynağı sağlıyor. Yüksek potasyum ve kalsiyum oranına sahip olan yerli kara karpuz, lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. Üretilen karpuzlar, Kars, Ağrı, Van ve Erzurum gibi illere pazarlanıyor.

16.06.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da bin dekar alanda üretilen 10 bin ton karpuz, çevre illere pazarlanıyor.

Coğrafi yapısı ve iklim şartları dolayısıyla birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği kentte, 10 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle Iğdır Ovası'nda yapılan kara karpuz üretimi ise çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Kentte bin dekar alanda yılda 10 bin ton üretilen kara karpuz, il merkezi ile çevre illere satılıyor.

Kara karpuz üretimi, bölge çiftçilerine ciddi katkı sağlıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Iğdır'daki kara karpuz üretiminin bölge çiftçilerine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Karpuzun hasadına başlandığını ifade eden Tingiş, "Iğdır Ovamızda 10 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır. Özellikle yöresel olan yerli kara karpuzumuzun üretimi devam etmekte. Üreticilerimizi bilgi, teknoloji ve üretim modellerimizle desteklemekteyiz." dedi.

Tingiş, sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Kentimizde yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi beklenmekte, bunun 10 bin tonunu kara karpuz oluşturmaktadır. Yerli kara karpuzumuzun potasyum ve kalsiyum oranı yüksektir. Üreticilerimizin ürettiği bu ürün, lezzeti ve aromasından dolayı cazip hale gelmektedir." diye konuştu.

Üretilen karpuzların yurt içine pazarlandığını aktaran Tingiş, şunları kaydetti:

" Kars, Ağrı, Van ve Erzurum gibi illerimizden bu karpuza çok talep oluyor. Esnaf ellerinden geldiği kadarıyla Iğdır ilinden götürmeye çalışıyor. Üreticilerimizin hem üretim hem de pazarlama aşamasında elimizden geldiği kadar bilgi ve teknolojilerimizi aktarmaya çalışarak yanlarında yer alıyoruz."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Üretilen 10 Bin Ton Kara Karpuz Çevre İllere Pazarlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 11:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Üretilen 10 Bin Ton Kara Karpuz Çevre İllere Pazarlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement