Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Uluslararası Hudut Kapısı Oldu

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan karara göre Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi. - IĞDIR