Üye Girişi
İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı - Son Dakika

İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı

22.12.2021 10:42
İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı.

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken, ürede ise yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan sonra döviz kurlarında önemli düşüşler yaşandı. Dolardaki düşüş yüzde 20'lerin üzerine çıktı. Türk lirasının döviz cinsleri karşısında değerlenmesinin ardından İGSAŞ, çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gitti. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken, ürede yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı

cumhurbaşkanı, İstanbul, Yatırım, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:29 Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi
10:28 Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz
10:27 Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
10:23 Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
Evinin kapısını açan kadın fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı Evinin kapısını açan kadın fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı         
10:39
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı         
10:23
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:48:25. #1.13#
SON DAKİKA: İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement