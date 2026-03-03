İhlas Ambalaj'a yeşil ekonomi ödülü - Son Dakika
İhlas Ambalaj'a yeşil ekonomi ödülü

03.03.2026 17:17  Güncelleme: 17:21
Ambalaj sektöründe karbon ayak izi sertifikası alan ilk marka olan İhlas Ambalaj, 18. Küresel Isınma Kurultayı ve Yeşil Ekonomi Ödülleri töreninde ödüle layık görüldü. YAPDER Başkanı, iklim krizi konusunda güçlü iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen 18. Küresel Isınma Kurultayı ve Yeşil Ekonomi Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı. YAPDER Başkanı Celal Toprak, iklim krizinin artık ertelenemez bir sıkıntı olduğuna dikkat çekerek, "İklim değişikliği, şehirlerimizi, ekonomimizi ve hayat tarzımızı doğrudan etkiliyor. Bu sebeple ortak akıl, ortak sorumluluk ve güçlü iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantıda karbon ayak izi programı COP31 ile ilgili açıklamalar damgasını vurdu. İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj'a ambalaj "Sektöründe Karbon Ayak İzi Sertifikası" alan ilk marka olması sebebiyle Yeşil Ekonomi Ödülü verildi. İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin adına ödülü alan İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj Fabrikalar Müdür Yardımcısı İsa Akbal, bu tarz çevreci çalışmalara devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"İhlas Matbaacılık ve İhlas Ambalaj ailesi adına, böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve bu özel ödüle layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Bildiğiniz üzere ambalaj sektörü, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilirliğin en kilit noktalarından birini oluşturuyor. Bizler, üretimin her aşamasında tabiata olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu vizyonun en somut sonucu olarak, ambalaj sektöründe 'Karbon Ayak İzi Sertifikası' alan ilk marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika, bizim için sadece bir belge değil; gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma sözümüzün bir nişanesidir."

Etkinliğe ev sahipliği yapan ALKO Okulları Kampüs Müdürü Murat Çeliker de "Yaşayan Okul" mottosu ile hareket ettiklerini belirterek, öğrencilere yalnızca sınıf içinde bir öğrenim sunmaktan çok hayatın içinde de olmalarını önemsediklerini söyledi.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Levent ise Kurultayın çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "İklim krizi ve küresel ısınmanın gıda arz güvenliğini etkilemekte. İstanbul'un bu konudaki sürdürülebilirliğinde ani hava değişiklikleri ve kuraklık önemli bir yere sahip" dedi.

8. Yeşil Ekonomi Ödülleri'ni alan isimler

İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü - Kadri Yeltekin

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı - Ahmet Özer

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı - Alp Önder Özpamukçu

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı - Bilgehan Engin

Mata Butik Hotel Yönetim Kurulu Üyesi - Cihan Kuruoğlu

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı - Davut Doğan

Mahkeme Lokantası Kurucusu - Emin Selim Akgül

Oğuz Gıda CEO'su - Enes Örer

Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı - Gökhan Türkeş Öngel

Hasan Usta Kebap Sahibi - İzzettin Oral

İMES Yönetim Kurulu Başkanı - Kemal Akar

Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Önder

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Reis

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı - Mustafa Kürlek

ORGE Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı - Nevhan Gündüz

Red Colour Yönetim Kurulu Başkanı - Oya Sertdemir Düşmez

TGRT Haber Editörü - Özay Erat

Üsküdar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü - Pelin Kıvrıkoğlu

Bambum Genel Müdürü - Selman Yar - İSTANBUL

Kaynak: İHA

