İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı

29.03.2022 11:53
İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı

İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ortahisar Belediyesi İş Merkezi'ndeki yeni yerinin açılışına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, ihlas Pazarlama Trabzon Temsilcisi Ömer Ersoy, Türkiye Gazetesi Trabzon Temsilcisi Metin Güneş ile şirket çalışanları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz Türkiye'nin her yerinde enerjisi yüksek ofisler olsun istiyoruz. Ofisleri güzelleştiren insanlar, ofislerin tek başına güzel olmasının bir anlamı yok. Ofislerin enerjisini, insanların enerjisiyle birleştiğinde güzel şeyler üretildiğine inanıyoruz. Daha aydınlık enerjisi yüksek bir ofis sahibi olduk. Onun içerisine sizlerin de enerjisi girdiğinde İhlas bayrağını istediğimiz gibi dalgalandırmış olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yeni temsilcilik binasının açılışı gerçekleştirildi. - TRABZON

İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı
İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı
İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı
İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı
İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı

YORUMLAR
500
Ragbiye gönül veren kız öğrencilerin hedefi milli takım forması Ragbiye gönül veren kız öğrencilerin hedefi milli takım forması Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

Ömer Ersoy, Ortahisar, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement