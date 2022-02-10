İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2021'de yükseldi

İhracat birim değer endeksi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 25,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artış kaydetti.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,4 yükseldi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 25,7 yükseldi. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 45,1, yakıtlarda yüzde 112,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 31,2 yükseldi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,4 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi 2021'de yüzde 21,7 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 25 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,5 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 15,1 yükseldi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8, yakıtlarda yüzde 22,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7 yükseldi.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,7 geriledi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2021'de 151 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,2 artarak, aralıkta 158,9'a çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2020'de 137,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 17,1 artarak, Aralık 2021'de 160,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre kasımda 114,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 artarak, aralıkta 115,8'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2020'de 119,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,3 artarak, 2021 Aralık ayında 123,9 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2020'de 97,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,8 puan azalarak Aralık 2021'de 82,8 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 16,1 puan azalarak 81,1 oldu. 2021 yılında ise önceki yıla göre 12,5 puan azalarak 85,9'a geriledi.