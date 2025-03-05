İhracat Destekleri Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Destekleri Artıyor

Bakan Şimşek, ihracat ve üretim için desteklerin artırılacağını açıkladı.

05.03.2025 12:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken, ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti. Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken, altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti. Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

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