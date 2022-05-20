İhracat için kuruldu, bugün ürünlerini 40'tan fazla ülkeye gönderiyor - Son Dakika
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İhracat için kuruldu, bugün ürünlerini 40'tan fazla ülkeye gönderiyor

20.05.2022 15:37
İhracat için kuruldu, bugün ürünlerini 40'tan fazla ülkeye gönderiyor

Dünyada 40'tan fazla ülkeye madeni yağ ihracatı yapan Xenol Enerji, TurkishExporter ile dünyanın farklı pazarlarına açılmaya devam ediyor.

Dünyada 40'tan fazla ülkeye madeni yağ ihracatı yapan Xenol Enerji, TurkishExporter ile dünyanın farklı pazarlarına açılmaya devam ediyor.

Xenol Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Günaydın "Şu anda üretimimizin yüzde 85'i ihracat odaklı. 40'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Son senelerimizde yurt içinde de açıldık. İhracatla başladı, ihracatla devam etmekte" dedi.

"İhracatla başladı, ihracatla devam etmekte"

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Günaydın, Xenol Enerji'nin 9 sene önce, 20-25 senelik deneyimin sonucunda, ihracat odaklı olarak kurulduğunu anlatarak, "Tesisimiz 13 bin metrekare kapalı alan üzerine 3 katlı olarak kurulu. Sektörün belki de en üst düzey tesisine sahip. Yüksek teknoloji ile kurulan şirketimizde gereken adımları artık ben ikinci nesil olarak atıyorum. Şu anda üretimimizin yüzde 85'i ihracat odaklı. 40'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Son senelerimizde yurt içinde de açıldık. İhracatla başladı, ihracatla devam etmekte. İkinci nesil olarak teknoloji avantajım var. Bu konuda kendimizi çok geliştiriyoruz" dedi.

"İhracat bizim için olmazsa olmaz"

Xenol Enerji Genel Müdür Yardımcısı ve Fabrika Müdürü Hakan Sungur ise, ihracatın kendileri için olmazsa olmaz bir konumda olduğunu dile getirdi. E-ihracata da oldukça önem verdiklerini söyleyen Sungur, "Xenol enerji yüzde yüz yerli bir firma. Tesisimiz Türkiye'de ilk 10'a girebilecek bir tesis. Ar-Ge imkanlarımız çok gelişmiş durumda. Özel ürünlere ağırlık veriyoruz. İhracat olmazsa olmaz. Bizim vizyonumuzda da önemli yeri var ihracatın. Şimdiki rakamlarımızı, e-ihracat araçlarını kullanarak daha da artırmayı planlıyoruz" dedi.

"Müşteri sayımızı e-ihracatla artırıyoruz"

Sungur, e-ihracat odaklı yatırımlarından ise şöyle bahsetti:

"Ben bir buçuk yıldır görev alıyorum ama şirketimizin TurkishExporter ile iş birliği daha eski. İhracatta önemli araçlardan birisi. Bunu da iyi kullandığımızı düşünüyorum. E-ihracat dünyada çok yaygınlaşıyor. Biz de dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Buradaki bir buçuk yılım içinde kazandığımız ülkelerin yaklaşık yüzde 45'ini TurkishExporter sayesinde kazandık diyebilirim. Bu sayede müşteri sayılarımızı giderek artırıyoruz." - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Ahmet Günaydın, İhracat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat için kuruldu, bugün ürünlerini 40'tan fazla ülkeye gönderiyor - Son Dakika


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