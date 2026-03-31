İhracat Talep Endeksi Şubat'ta 99,9'a Yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün şubat ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,9, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 puan olarak gerçekleşti.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün şubat ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, şubat ayında aylık bazda yüzde 0,9 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 99,9 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altına düştü.

Şubat ayında, tüketici güveni ve sanayi üretimindeki iyileşmelere karşın işsizlik, iş güveni ve enflasyondaki gerilemeler talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi de şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış göstererek 99,8 olarak belirlendi.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasına yaklaşması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkilerken endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.