İhracat Talep ve Dayanıklılık Endeksleri Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Talep ve Dayanıklılık Endeksleri Düşüşte

TİM'in verilerine göre, İhracat Talep Endeksi 99,7, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,3 puana geriledi.

28.01.2025 09:46
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün geçen yılın aralık ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,7, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,3 puan oldu.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün aralık ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalış ile 99,7 oldu ve uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Geçen yılın aralık ayında işsizlik ve sanayi üretimindeki kısmı iyileşmelere karşın, özellikle iş ve tüketici güveni ile enflasyon beklentilerindeki gerilemeler, talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla ve geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 99,3 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracat, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Talep ve Dayanıklılık Endeksleri Düşüşte - Son Dakika

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