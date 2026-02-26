İhracat Trendine Dikkat!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen, ihracattaki artış trendini korumak için çalıştıklarını bildirdi.

Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İhracat ve ithalatın, yılın ilk ayı olması nedeniyle stabil yatay seyrettiğini belirten Bolat, ocakta ihracatın 1 gün tatil fazlasının olumsuz takvim etkisi nedeniyle yüzde 4 azalışla, 20,3 milyar dolar olduğunu aktardı. Bu düşüşte, olumsuz takvim etkisinin öne çıktığını vurgulayan Bolat, "Geçen yıl ocakta, 1 perşembe günü fazla (1 Ocak Perşembe günü tatil olduğu için hariç tutulmuştur) iken, bu yıl 1 cumartesi günü fazladır. Bununla birlikte, yılbaşı tatili sonrası ilk iş gününün en çok ihracat yapılan cuma gününe denk gelmesi, ihracatımızı aşağı yönde etkileyen diğer bir unsur olmuştur. Söz konusu etkiler geçici nitelikte olup, ihracatımızı yaklaşık 1 milyar dolar sınırlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bolat, bu yıl ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre 9,5 milyar dolar artarak 272,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine değinerek, Ocak 2025'te bu değerin 262,9 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Altın, gümüş gibi kıymetli metal fiyatlarında izlenen dalgalanmalar kaynaklı kıymetli metaller, taşlar ihracatının yüzde 33,7 gerilemesinin, ocakta ihracatta izlenen düşüşte, takvim etkisinin yanında diğer unsur olarak belirdiğine dikkati çeken Bolat, "Diğer yandan varil başına brent petrol fiyatı, geçen yıl ocakta ortalama 76 dolar civarında iken, bu yıl aynı ayda 65 dolar seviyesine yakın seyretti. Bu kapsamda, enerji ihracatının fiyat bazında aşağı yönlü baskılanması ile 27. fasıl (mineral yakıtlar, yağlar) ihracat, yüzde 28,5 azalarak 921,9 milyon dolar gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmetler ihracatında artış trendi devam ediyor"

Bolat, hizmetler ihracatında ise artış trendinin devam ettiğini gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hizmetler ihracatının, 2026 yılının ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,8 artışla 7,9 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ocak ayında yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımızın, yüzde 4,4 artışla 122,8 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Böylelikle Ocak 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamımız, 395,3 milyar dolara yükselecektir. Ocak 2025'te bu değer 380,6 milyar dolardı. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen, ihracatımızdaki artış trendini korumak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Ocakta ithalatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 28,7 milyar dolar olduğunu bildiren Bolat, bu dönemde yıllıklandırılmış ithalatın ise yıllık bazda 19 milyar dolar artışla 365,5 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bolat, dış ticaret açığının bu yılın ocak ayında yüzde 11,6 yükselişle 8,4 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise geçen yılın aynı ayına göre 9,4 milyar dolar yükselişle 93 milyar dolar olduğunu kaydetti.