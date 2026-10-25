Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Eski sevgili dehşeti Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşandı. Tartıştığı eski erkek arkadaşı tarafından üç ayrı bölgesinden bıçaklanan 19 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

TARTIŞTIĞI ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Olay, saat 21.00 sıralarında Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Keseler Mahallesi Veteriner mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki K.E.K. ile eski erkek arkadaşı İ.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa süre sonra şiddete dönüştü. İ.B., yanında bulunan bıçakla eski kız arkadaşına saldırdı. Saldırıda vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan genç kadın acı içinde kalırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

BOYUN, KARIN VE KASIK BÖLGELERİNDEN YARALANDI

Eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan K.E.K., boyun, karın ve kasık bölgelerinden yaralandı. Üç ayrı bölgesinden bıçaklanan genç kadın, saldırının ardından yardım beklemeye başladı. Çevredeki vatandaşlar yaşananları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı genç kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırının gerçekleştiği bölgede yaşananların ardından şüphelinin kaçması üzerine polis ekipleri de harekete geçti.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.E.K., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumu kontrol edildi. K.E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Boyun, karın ve kasık bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle tedavisi devam eden genç kadının sağlık durumuna ilişkin başka bir ayrıntı açıklanmadı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan K.E.K.'nin tedavi süreci sağlık ekipleri tarafından takip ediliyor.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Genç kadını bıçakla yaralayan İ.B., saldırının hemen ardından olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kaçması üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakalama çalışması başlattı.