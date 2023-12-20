İhracatçılar, İGE Kefalet Portalı ile en iyi finansman koşullarına erişecek

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen, ihracatçı ve bankaları tek noktada buluşturan yeni nesil kefalet uygulaması "İGE Kefalet Portalı" hizmete girdi.

Özellikle ihracatçı KOBİ'leri uygun koşullarla finansmana eriştirecek İGE Kefalet Portalı'nın hizmete girmesi dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti.

Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, bu verinin ihracatçılar açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tuzcu, "Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama. Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek." dedi.

İGE'nin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçtiğini anımsatan Tuzcu, "Dün aldığım rakamlara göre, İGE bugüne dek 58 milyar liralık krediye kefalet verdi. Bu büyük kefalet miktarı çok önemli. İGE'nin temel varlık sebebi, verdiği kefaletle bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak ve finansmana erişim süreçlerinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktı. Bugün burada lansmanını yaptığımız İGE Kefalet Portalı da finansmana katkı sağlayan sistemin daha kolay şekilde erişilir hale gelmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İGE Kefalet Portalı, tam rekabet ortamının yaratılmasına çok önemli katkı sağlayacak"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de İGE Kefalet Portalı'nın ihracatçıların finansman ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Bunun yanı sıra serbest piyasa şartları içinde faiz ve diğer kredi koşullarını iyileştirmesi bakımından oldukça önemli bir araç olarak ihracatçılarımızın kullanımına sunuluyor." diye konuştu.

Gültepe, portalın ihracatçılar tarafından yoğun ve yaygın kullanılmasının tam rekabet ortamının yaratılmasına çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İhracatçıların finansmana erişiminin İGE Kefalet Portalı ile daha da kolaylaşacağını bildiren Gültepe, şöyle devam etti:

"Çünkü İGE Kefalet Portalı veri ve ileri teknoloji kullanarak finansmana en uygun koşullarda erişimi sağlayabilecek inovatif bir platform. İGE Kefalet Portalı sayesinde ihracatçı bankaya gitmeden direkt İGE üzerinden kefalet başvurusu yapabilecek. Prosedürler kısaldıkça ihracatımız hız kazanacak. Hep birlikte ihracatımızı çok daha iyi seviyelere taşıyacağız. İki yılda ihracatımızı yaklaşık yüzde 51 artırdık.

Tüm zorlu şartlara rağmen bu yılı da 255 milyar doların üzerinde bir ihracatla, yani rekorla kapatacağız."

"İhracatçının kredi talebi tek bir platform üzerinden bankalara iletilecek"

İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz de KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlardan bahsederek, finansman arayışı sırasında farklı bankalar ile görüşmenin hem hızı yavaşlattığını hem de maliyeti artırabildiğini bildirdi.

Akdeniz, "Bu olumsuzlukların ihracatçı açısından çözümüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz İGE Kefalet Portalı, kefalet verdiği ihracatçının kredi talebini tek bir platform üzerinden tüm bankalara aynı anda iletebilmesini ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp kendisi için en uygun seçimi yapabilmesini amaçlıyor." şeklinde konuştu.

"İhracatçılarımız finansmana en uygun şartlarda ulaşacak"

Kasım Akdeniz, İGE Kefalet Portalı'nın hem teminat sağlama hem de mevcut piyasa koşulları içinde faiz, komisyon ve vade açısından en uygun seçeneği bulma konusunda ihracatçıya sağladığı fayda açısından bu sistemin dünyada ilk ve tek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz kefaletlerle ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İlk kefaletimizi Mart 2022'de Eximbank üzerinden verdik. Kısa sürede 20 bankanın sürece dahil olmasıyla kefalet sisteminin kapsamını ve hacmini geliştirdik. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 13 bin başvuruyu onaylayarak toplam 58 milyar liralık ihracat kredisine kefalet verdik. İGE Kefalet Portalı'nı ihracat yapan kurumlarımızın finansmana hızlı, kolay ve en uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak üzere geliştirdik. Kapsamlı veri ve ileri teknolojiyi kullanarak hayata geçirdiğimiz portaldaki tüm süreç dijital ortamda başlıyor ve sonuçlanıyor. Bu portalın ihracatçı için beklenen faydayı sağlayabilmesi, ihracatçılarımız tarafından yoğun ve yaygın olarak kullanılmasına bağlı."

Akdeniz, ihracatçıların, İGE kefaleti ile kullanmak istedikleri tüm krediler için bu portala başvurmalarını beklediklerini kaydederek, "Teşvik amacıyla; bu portal üzerinden İGE kefaleti ve fiyat alarak kredi kullanmaları halinde, İGE kefaleti için ödeyecekleri komisyonun yüzde 50'sini direkt olarak ihracatçılarımızın hesaplarına gönderme kararı aldık. Portal bu yönüyle de ihracatçılarımız açısından önemli bir avantaj sağlayacak." dedi.

Portal sayesinde ihracatçıların tek bir noktadan tüm bankalara ulaşabildiğini dile getiren Akdeniz, "Bankalarımız bu portal sayesinde, kredibilite olarak değerlemesi yapılmış ve İGE kefaletini almış ihracatçılarımızın bilgilerine hızlıca erişip kredi taleplerini karşılamak için hızlıca aksiyon alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.