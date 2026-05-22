İhracatın Yıldızları Ödülleri Sahiplerini Buldu

22.05.2026 15:22
Uludağ birlikleri, 2025'in en başarılı ihracatçı firmalarını ödüllendirdi. Rekolte artışı bekleniyor.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından 2025'in en başarılı ihracatçı firmalarına "İhracatın Yıldızları" ödülü verildi.

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) binasında UMSMİB ve UYMSİB tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde, 2025 yılının ihracat şampiyonlarıyla altın, gümüş ve bronz kategorisinde ödül alan firmalar ilan edildi.

Törende konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner, 2025 yılında yaşanan don felaketinin tarımsal üretimi ve rekolteyi olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Bu zorlu şartlara rağmen birliğe bağlı ihracatçıların yaklaşık 189 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Taner, şöyle konuştu:

"2026 yılında son 10 gündür fazla yağışlar belli üretim rekoltelerini belli bölgelerde etkilese de genel anlamda yüksek bir üretim bekliyoruz. Taş çekirdekli yaz meyvelerinden yumuşak çekirdekli kış meyvelerine, narenciye ürünlerine ve zeytin çeşitlerine kadar Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yüksek rekoltede üretim beklenmektedir. İnşallah bu sene hem UYMSİB hem de Türkiye olarak yaş meyve ve sebze ihracatında rekorları kıracağımız bir yıl olmasını umuyoruz."

UYMSİB'nin bu yılki ihracat hedefini 250 milyon dolar olarak belirlediklerini aktaran Taner, "Önümüzdeki 4 yıllık süreçte birlik bünyesinde yıllık en az 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu da geçen yılı 291 milyon dolar ihracat rakamıyla kapatan birliğin bu yılın ocak-nisan döneminde 70 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştığını vurguladı.

Kuşçulu, meyve ve sebzeyi teknoloji ve inovasyonla endüstriyel ürünlere dönüştürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Küresel pazarda rekabet gücümüzü koruyabilmek için güçlü destek mekanizmalarına ihtiyacımız var. Düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkanlarının genişletilmesiyle enerji maliyetlerinde düzenleme yapılması konusunda hükümetimizden beklentilerimiz bulunuyor. Ayrıca, Bursa'da kurulması planlanan lojistik merkez projesinin tamamlanmasıyla ihracat sevkiyatlarında çok daha efektif bir yapıya kavuşacağız."

UİB Koordinatör Başkanı ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı da Bursa'nın çok sektörlü ihracat yapısına değindi.

Tarım ve gıdadan otomotive kadar Bursa'nın her alanda ihracatta başarılı olduğuna işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu, kentin sahip olduğu köklü üretim ve ihracat kültürünün bir yansımasıdır. Küresel ekonomideki daralmalara ve tedarik zincirlerindeki değişimlere rağmen Bursa sanayisi ve ihracatçısı esnek yapısıyla ayakta kalmayı başarmaktadır. Yaş meyve, sebze ve mamulleri sektörlerimizin attığı her başarılı adım, kentimizin toplam ihracat değerini yükseltmekte ve küresel rekabette elimizi güçlendirmektedir."

Törende, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Taner ile Kuşçulu, 2025 yılında ihracat başarısı gösteren firmalara altın, gümüş ve bronz kategorinde plaketlerini takdim etti.

Yaş meyve sebze sektörünün 2025 yılındaki ihracat birincisi Marmarabirlik olurken, meyve sebze mamulleri sektörünün ihracat şampiyonu ise Penguen Gıda oldu.

Törene, Bursa Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik, Uludağ Tekstil İhracatları Birliği (UTİB) Başkanı İhsan İpeker, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Haluk Özkarakaşlı ve çok sayıda davetli ile ihracatçı katıldı.

Kaynak: AA

