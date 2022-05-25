İhracatta izinli gönderici yetkisi dahilinde beyanname tesliminde kolaylık - Son Dakika
Üye Girişi

İhracatta izinli gönderici yetkisi dahilinde beyanname tesliminde kolaylık

25.05.2022 10:03
İhracatta izinli gönderici yetkisi dahilinde beyanname tesliminde kolaylık

İzinli gönderici yetkisiyle taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleri, izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine teslim edilebilecek.

İzinli gönderici yetkisiyle taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleri, izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine teslim edilebilecek.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrüklerde beyan anında bilinmeyen ve sonradan öğrenilen kıymet ve matrah unsurlarının "istisnai kıymetle beyan"da bulunma süresinin tespitinde, muamelenin mükellefin muhasebe kayıtlarına giriş tarihinin esas alınması, bu suretle faturalandırma sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların, beyanda bulunma süresinin tespitinde dikkate alınması sağlandı.

Geçici depolama yerlerinden çıkarılacak eşyanın tesliminin, eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirileceği yönünde düzenleme yapıldı.

İhracat yükünün gümrük işlemlerinin herhangi bir bürokrasi olmaksızın tek noktada tamamlanması ve sürekli artış gösteren ihracat hacmiyle gümrük idarelerinde oluşan ihracat yükü taşıyan araç yoğunluğunun azaltılmasını teminen düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, izinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olmak üzere, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine teslim edilmesine izin verildi.

Tescil edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde görevli muayene memuru tarafından belge kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği diğer işlemlerin beyanın verildiği gümrük idaresi adına gerçekleştirmesi sağlandı.

Ayrıca halihazırda basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) ile beyan edilen e-ihracata konu eşyanın beyanında, operatörlere e-irsaliye ile BGB vererek eşyayı yurt dışı edebilme ve eşyanın faturasını BGB beyanının verildiği tarihten sonraki 7 iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan kapsamında gümrük idaresine beyan edebilme olanağı getirildi. Söz konusu değişiklikle özellikle elektronik pazaryerleri üzerinden yapılan satışlarda eşyanın gümrük işlemlerinin hızlandırılarak işlem sürelerinin kısaltılması ve mikro ihracatın desteklenmesi amaçlandı.

Yatırım iznine tabi olmayan antrepolarda olduğu gibi yatırım iznine tabi antrepolar için de izinlerin süresiz verilmesi düzenlendi ve beş yıllık süre uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda, söz konusu antrepoların açma ve işletme izin sürelerinde, denetim ve kontrollerinde yeknesak uygulamaya geçilmesi ile bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlandı.

Anonim şirket türünde kurulan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinin idari kadrolarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinden oluşması yönünde düzenleme yapıldı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası
Kaynak: AA

İhracat, Yatırım, Ticaret, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta izinli gönderici yetkisi dahilinde beyanname tesliminde kolaylık - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:10:32. #1.13#
SON DAKİKA: İhracatta izinli gönderici yetkisi dahilinde beyanname tesliminde kolaylık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement