IIF'den Küresel Ekonomi Tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

IIF'den Küresel Ekonomi Tahmini

IIF, 2024'te yüzde 2,9 olan küresel büyümenin 2025'te yüzde 2,7'ye gerileyeceğini bildirdi.

12.12.2024 00:46
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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), küresel ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 2,7'ye gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

IIF, Sermaye Akışları Raporu'nu "Küresel Değişimin Dalgalarında Yol Almak" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2024'teki yüzde 2,9 seviyesinden 2025'te yüzde 2,7'ye gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Gelişmekte olan piyasalarda ise büyümenin 2024'teki yüzde 4 seviyesinden gelecek yıl yüzde 3,8'e inmesinin beklendiği ifade edilen raporda, bu tahminlerin ticaret politikalarının yanı sıra daha geniş mali ve göç önlemleriyle artan jeopolitik riskler de dahil olmak üzere ABD'deki yeni yönetimin olası politikalarına ilişkin beklentileri yansıttığı aktarıldı.

Raporda, "Bu politikalar henüz uygulanmamış olsa da öngörülen etkileri gerçekleştiği takdirde küresel ekonomik manzarayı önemli ölçüde şekillendirebilir." ifadeleri kullanıldı.

IIF'nin raporunda, gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akışlarının, Çin'e yönelik zayıf akışların etkisiyle 2024 yılındaki 944 milyar dolar seviyesinden gelecek yıl 716 milyar dolara düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Zayıf görünümün, ticaret ve jeopolitik gerilimlerle ilgili artan belirsizliği, Çin'in daha yavaş büyümesini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) öngörülenden yavaş faiz indirimi döngüsünü yansıttığı değerlendirmesine yer verilen raporda, 2025 yılı için yalnızca iki faiz indirimi öngörülmesiyle sermaye akışları için ortamın daha zorlu hale geldiği ve riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahının azaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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