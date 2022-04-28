İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek - Son Dakika
Üye Girişi

İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek

28.04.2022 13:14
İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), bölge sanayisinin orta ve yüksek teknoloji dönüşümünü destekleyecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), bölge sanayisinin orta ve yüksek teknoloji dönüşümünü destekleyecek.

İKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi için firmalara destek verilecek.

Öncelikli 20 ürün belirleyen İKA, orta ve yüksek teknoloji seviyesinde ürünler üretilmesi, savunma ve medikal sanayi gibi yüksek teknoloji içeren alanlarda, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebilmesini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te ileri teknoloji üretecek firmalara, ihtiyaçlarına yönelik finans, Ar-Ge ya da danışmanlık desteği vereceklerini belirtti.

Destek için başvuruların 9 Mayıs'a kadar süreceğini ifade eden Akyılmaz, bölgenin lokomotif kenti Gaziantep'in ayakkabı, halı, gıda, iplik, tekstil, makine-metal alanlarında ülkede rekabet avantajını elinde bulunduran illerden biri olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in rekabet gücünü orta ve yüksek teknoloji üretimiyle uluslararası düzeyde artırmayı hedeflediklerini aktaran Akyılmaz, yatırım destekleri programıyla sanayicileri orta ve yüksek teknoloji ürün üretmeye teşvik ettiklerini kaydetti.

Akyılmaz, şunları ifade etti:

"Ön talep toplama çağrısına çıktık. Çağrıda yaptığımız analizlerde ülkemizin dışa bağımlı olduğu ürünlerin listesini yayınladık ve 20'ye yakın ürün belirledik. Bunların bir kısmının ön fizibiliteleri de var. Gelişen dünya ölçeğindeki küresel rekabette artık teknolojik ürünler fark yaratıyor. Bizim de burada bunu başarmamız gerekiyor. Potansiyel de var. Sanayicilerimiz de istiyor. Biz de devletimizin imkanları ile onlara omuz vermek istiyoruz."

İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek
İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek
İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek

YORUMLAR
500
Çinli Firmalar 1 Trilyon Yuanı Aşkın Vergi Politikası Desteği Aldı Çinli Firmalar 1 Trilyon Yuanı Aşkın Vergi Politikası Desteği Aldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement