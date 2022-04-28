İKA, firmalara yüksek teknoloji üretim desteği verecek - Son Dakika

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), bölge sanayisinin orta ve yüksek teknoloji dönüşümünü destekleyecek.

İKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi için firmalara destek verilecek.

Öncelikli 20 ürün belirleyen İKA, orta ve yüksek teknoloji seviyesinde ürünler üretilmesi, savunma ve medikal sanayi gibi yüksek teknoloji içeren alanlarda, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebilmesini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te ileri teknoloji üretecek firmalara, ihtiyaçlarına yönelik finans, Ar-Ge ya da danışmanlık desteği vereceklerini belirtti.

Destek için başvuruların 9 Mayıs'a kadar süreceğini ifade eden Akyılmaz, bölgenin lokomotif kenti Gaziantep'in ayakkabı, halı, gıda, iplik, tekstil, makine-metal alanlarında ülkede rekabet avantajını elinde bulunduran illerden biri olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in rekabet gücünü orta ve yüksek teknoloji üretimiyle uluslararası düzeyde artırmayı hedeflediklerini aktaran Akyılmaz, yatırım destekleri programıyla sanayicileri orta ve yüksek teknoloji ürün üretmeye teşvik ettiklerini kaydetti.

Akyılmaz, şunları ifade etti:

"Ön talep toplama çağrısına çıktık. Çağrıda yaptığımız analizlerde ülkemizin dışa bağımlı olduğu ürünlerin listesini yayınladık ve 20'ye yakın ürün belirledik. Bunların bir kısmının ön fizibiliteleri de var. Gelişen dünya ölçeğindeki küresel rekabette artık teknolojik ürünler fark yaratıyor. Bizim de burada bunu başarmamız gerekiyor. Potansiyel de var. Sanayicilerimiz de istiyor. Biz de devletimizin imkanları ile onlara omuz vermek istiyoruz."