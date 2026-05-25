İki Anne, Tek Kuzu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki Anne, Tek Kuzu

İki Anne, Tek Kuzu
25.05.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir koyun doğum yaparken, başka bir koyun da yeni doğan kuzuyu sahiplenmek istedi.

Balıkesir'deki bir hayvancılık işletmesinde dünyaya gelen Merinos cinsi kuzu, iki anne koyun arasında paylaşılamayınca çiftlikte renkli ve bir o kadar şaşırtıcı görüntüler sahneye çıktı.

Doğum yapan anne koyun ile doğumu yaklaşan gebe bir koyun, yeni doğan kuzuyu sahiplenmek için adeta birbirleriyle yarışa girdi. Kendi doğumunu henüz gerçekleştirmemiş olmasına rağmen kuzuyu kendi yavrusu sanan gebe koyun, güçlü annelik içgüdüsüyle hareket ederek minik kuzunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kuzunun şaşkınlığı

İki koyunun da dilleriyle temizlemeye ve sahiplenmeye çalıştığı yeni doğan kuzu, iki taraftan gelen ilgi karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yavrunun gerçek annesi ise bebeğini diğer koyundan korumak ve emzirebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Çiftlik görevlileri, kuzunun ezilerek zarar görmemesi ve yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi amacıyla duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Görevliler, kuzuyu iki koyunun önünden alarak güvenli ve ayrı bir bölmeye taşıdı. Bu esnada gerçek anne koyun, yavrusunun arkasından ayrılmayarak peşinden gitti. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İki Anne, Tek Kuzu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 09:06:45. #.0.5#
SON DAKİKA: İki Anne, Tek Kuzu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.