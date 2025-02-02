İki Metrekarede Büyüyen Anahtarcılık - Son Dakika
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Ekonomi

İki Metrekarede Büyüyen Anahtarcılık

Sivas'ta Fatih Boztepe, 2 metrekarelik dükkânında her türlü anahtarcılık hizmeti sunuyor.

02.02.2025 00:36
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İki metrekarelik dükkanında açamayacağı kapı yok

-İki metre karelik dükkanında yer olmadığı için çırak alamıyor

SİVAS - Sivas'ta anahtarcılık yapan Fatih Boztepe iki metrekarelik dükkanından kazandığı parayla iki çocuğunu okutuyor.

Sivas'ta Fatih Boztepe tarafından işletilen anahtarcı dükkanı boyutu ile dikkat çekiyor. Tek kişinin sığabildiği dükkanda müşterilerine anahtarcılık hizmeti veren Boztepe, dükkanına da misafir kabul edemiyor. Gelen müşterileriler ve arkadaşlarıyla ancak dükkan vitrinindeki pencereden iletişim kurabiliyor. Asansör kabini büyüklüğündeki dükkanında her türlü anahtarcılık ve çilingir hizmeti verebiliyor. İki metre karelik dükkanında her türlü kapıyı açabildiğini dile getiren Boztepe, daha büyük dükkana geçmeyi düşünmediğini ve bu mesleği devam ettirmeyi istediğin ifade etti.

"Dükkan küçük olduğu için çırak alamıyorum"

Dükkanının küçük olmasından dolayı çırak alıp iş öğretemediğini söyleyen Boztepe, "20 yılıdır bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu iş ile kazanıyorum. 2 metrelik dükkanımla bir üniversite bir de ilkokul öğrencisi çocuklarımı okutturuyorum. Çok şükür rızkımızı buradan kazanıyorum. 2 Metrelik dükkanım da açamayacağım kapı yok. Gidip her türlü işi hallediyorum. Evlere, arabalara, ilçelere ve köylere çilingir hizmeti gibi işler de yapıyorum. Yerim küçük olduğu için dükkanıma misafir kabul edemiyorum. Bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum. Dükkanım küçük olduğu için çırak yetiştiremiyorum. O geldiği zaman ben sığmam ben çalıştığım zaman da o sığamaz. İki kişi burada çalışamayız. Bu dükkanı görenler şaşırıyor ve yerimin küçük olduğunu söyleyip helal olsun diyorlar. Buraya artık alıştım, daha büyük dükkana geçmeyi düşünmüyorum. Hem müşteri de artık burayı tanıdı alıştı" şeklinde konuştu.

"Yeri küçük, hizmeti büyük"

Dükkanın küçük olduğunu ancak yapılan hizmetin büyük oluğunu ifade eden daimi müşteri Yusuf Mülayim, "Yeri küçük ama hizmeti büyük. Küçük bir alanda çalışıyor ama verdiği hizmetten çok memnunuz. Açamadığı kapı, veremediği hizmet yoktur. Yanına oturup sohbet edemiyoruz dışarıdan ulaşabildiğimiz kadar duruyoruz. İçeride geçip çay içmek mümkün olmasa da dışarıdan muhabbet ile işimizi yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Boztepe, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İki Metrekarede Büyüyen Anahtarcılık - Son Dakika

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