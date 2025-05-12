İkinci El Araç Fiyatları Yükseliyor

Online ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin nisan ayı sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada, VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı "VavaAI Fiyat Endeksi Nisan 2025" raporunun sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, ikinci el araç fiyatlarının yükseliş göstermeye devam ettiği nisanda fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.

Raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi.

TÜİK verilerine göre, bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 9,26 artış gösterirken, dolar kuru, bir yıllık süreçte lira karşısında yüzde 18,8 değer kazandı.

"Mart ve nisanda ikinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2025'in başındaki iki aylık duraklamanın ardından mart ve nisan aylarında ikinci el araç fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Gözelekli, yükselişte bayram öncesinde araç sahibi olmaya yönelik artan talebin ve dövizdeki artışla birlikte sıfır araç fiyatlarının yükselişinin önemli rol oynadığını aktardı.

İkinci el araç fiyatlarıyla döviz kuru arasındaki makasın yaz aylarında daha da kapanacağını öngördüklerinin altını çizen Gözelekli, "Bu noktada, ikinci el araçların döviz karşısında yatırım değerini koruyacağını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Gözelekli, yaz aylarında piyasanın daha da hareketleneceğini düşündüklerine işaret ederek, "İkinci el araçlar, daha ekonomik olmaları ve döviz karşısında yatırım değeri taşımaları sayesinde yılın geri kalanında artan bir taleple karşılaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.