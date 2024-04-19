İkinci el oto piyasası ne zaman hareketlenecek? Kredi yerine kartlı dönem başladı

Ekonomi

MKYK\'da Erdoğan\'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?

Kredi faiz oranlarının yükselmesiyle durgun bir döneme giren ikinci el araç piyasası çareyi kartlı satışlarda bulmaya çalışıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarsa fiyatların artmasından endişeli.

GALERİCİLER KREDİ DÜZENLEMESİ BEKLİYOR

Sıfır otomobillerin, yalnızca peşin alım imkanı olanlar tarafından alınabildiği kredilerdeki yüksek faizli dönem, ikinci el araçların da fiyatını etkiliyor. Son birkaç aydır ciddi artışların yaşanmadığını belirten sektör kaynakları pazarın durgun olduğunu belirterek kredilerle ilgili bir düzenleme beklentisi içinde olduğunu belirtiyor.

Kredilerdeki yüksek faiz nedeniyle kredi kartına taksit seçeneğini zorlayan galericiler, bu yöntemle satışlarını artırmaya çalışırken kart limitleri ve taksit sınırları gibi durumlar da satışları etkiliyor.

OTOMOBİL ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN HANGİSİ?

Araç almak isteyen vatandaşlarsa "Beklemek mi yoksa kısa süre içinde araç almak mı daha doğru?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.