İkinci El Oto Satışları Şubatta Yükseldi

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun şubat ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 azalarak 88 bin 39 adet oldu. 2024 yılında gördüğü rekor seviyenin ardından son iki yıldır gerileme göstermesine karşın, son 10 yıllık ortalamanın yüzde 50 üzerinde şubat ayı satışı gerçekleşti.

Gövde tipi SUV araçların payı, geçen yılın şubat ayına göre 2 puan artışla yüzde 61,7 oldu ve yıllara göre süren artış trendini korudu. Hibrit ve elektrikli araçların pay artışı devam ederken, geçen yıl şubatta yüzde 41,8 seviyesindeki pazar payları bu yılın şubat ayında yüzde 51,1'e yükseldi. Gelişmeler, tüketici tercihindeki teknoloji, konfor ve ekonomik etkilerin yönlendirici olduğunu gösterdi. Benzer etkiler, ocak-şubat dönemi dikkate alındığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 oranında artışla genellik kazandı.

İkinci el oto satışlarında ise 15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar araçlarda 2025 şubat ayına göre yüzde 6 düşüş yaşanırken, geçen aya göre yüzde 11 yükseliş kaydedildi. Dalgalı seyirde, sıfır oto pazarındaki cazip fiyatlı araç kampanyaları nedeniyle takasa gelen 2. el araç sayısındaki artışın da etkili olduğu tahmin ediliyor.

İkinci el otomobil pazarında, ocak ayındaki düşüşün ardından şubatta kısmi bir geri dönüş yaşandı. Şubatta satışlar 334 bin 123 adede ulaşarak ocak ayına göre yüzde 11 yükseldi. Buna karşın pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 düştü.

Stokta kalma süresi iki gün kısaldı

İkinci el pazarında, pazar ortalamasında stokta kalma süresi, ocaktaki 47 günden 45 güne geriledi. Binek araçlarda 47'den 45, ticari araçlarda ise 47'den 44 güne gerileme yaşandı.

İkinci el hafif ticari pazarında satış adetleri 49 bin 567 olarak gerçekleşerek, ocaktaki 45 bin 595 seviyesinin üzerine çıktı. Buna karşın şubat performansı, geçen yılın aynı ayına göre (58 bin 910) yaklaşık yüzde 16 düştü.

İkinci el fiyatlarında yıllık değişim, para birimine göre ayrıştı. Lira bazında fiyatlar B segmentinde yüzde 28,6, C segmentinde yüzde 33,2, D segmentinde yüzde 32 artış gösterirken, avro bazında ise gerileme B segmentinde yüzde 6,3, C ve D segmentlerinde sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Şubat ayında 15 yaş üzeri binek araç pazarında bir önceki aya göre fiyatlar seviyesi paralel seyrederken, adetler yükselip stokta kalma süresi azaldı.

Ocak döneminde yaklaşık 110 bin adet seviyesinde olan ilan kapanma sayısı, şubat itibarıyla 124 bin adedin üzerine çıkarak yüzde 12'nin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönemde ortalama fiyatlar 412 bin lira seviyesinden 415 bin liraya sınırlı bir yükseliş gösterirken, araçların ilanda kalma süresi 53 günden 51 güne geriledi.

Avrupalı distribütör firmalarının, daralan Avrupa Birliği otomobil pazarında ortaya çıkan arz fazlasını bazı dönemler Türkiye pazarına kaydırmasıyla oluşan stokların cazip kampanyalarla iç pazara sürülmesi, 2. el oto pazarında satış adetleri ve fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

Öte yandan, ikinci el oto pazarındaki baskının hafifletilmesi amacıyla Quick Finans, pazardaki kredi erişimi bulunmayan 6,5 milyon adet 15 yaş üzeri araca finansman imkanı sunacak yeni bir kredi uygulaması başlattı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son 5 yılda yüzde 25,2 artışla 6,5 milyon araca ulaşan 15 yaş üzeri araç pazarında krediyle alım imkanı sağlanmasının, piyasayı hareketlendirmesi hedefleniyor.

- "Sektörde yeni bir pazar açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 2. el oto ekosistemini, tüm paydaşlarıyla kapsayacak iş modelleri ile sahiplenme ve işbirlikleri ile grubun gücünü de katarak gelişimine katkı sunma vizyonuyla yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye'deki 33,6 milyonluk araç parkının yüzde 37'sinin 15 yaş üzeri araçlardan oluştuğunu aktaran Karadağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak finans sektöründe 15 yaş üzeri araçlarda kredi imkanı bulunmadığından, bu geniş pazar finansmana erişimden yoksun. Quick Finans, bu yaş grubuna yönelik krediye ulaşım fırsatı sunmak suretiyle sektörde bir ilki başlatıyor ve yeni bir pazar açıyoruz. Ekonomik nedenlerle düşük bütçeli mobilite ihtiyacı, ikinci el pazarının yaşlı segmentini canlı tutuyor. Yaş sınırıyla kredi dışı kalan yaklaşık 6,5 milyonluk araç parkını sisteme dahil edecek bu kredilendirme modeli, sadece satış hacmini değil, yaygın bir şekilde uygulanan takas sisteminin de daha güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak pazarda yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini destekleyecek."