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İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı - Son Dakika

İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı

30.12.2021 13:36

İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldıİSTANBUL Döviz kurundaki düşüş ile birlikte sıfır otomobil fiyatları geriledi.

İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı

İSTANBUL Döviz kurundaki düşüş ile birlikte sıfır otomobil fiyatları geriledi. Otomobil fiyatlarının gerilemesi, ikinci el otomobile de yansıdı. Ancak fiyatlar düşmesine rağmen otomobil pazarları boş kaldı. Satıcılar fiyatlardaki hızlı değişimlerin bunun nedeni olduğu söylüyor.

Pandemi sürecinde uzun bir dönem yükseliş trendinde olan otomobil fiyatları döviz kurundaki düşüş ile gerilemeye başladı. Dövizdeki düşüş ile ilk etapta sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı. Sıfır araçlardaki düşüş de ikinci el otomobil piyasasında fiyatların gerilemesine neden oldu. Araç fiyatlarındaki değişiklikler sonucu vatandaşlar araç almadan beklemeye yönelirken otomobil pazarları da boş kaldı.

"Yükseliş durdu ve fiyatlar düştü"

İkinci el otomobil pazarlarında yaşanan durgunluk ile ilgili açıklamalarda bulunan galerici Mehmet Efe Öntürk, "Pandemi döneminde küresel hammadde kriziyle beraber otomobil fiyatları sürekli olarak yükseliş trendindeydi. Son dönemde bu yükseliş durdu ve fiyatlar düştü. Döviz kurundaki gerilemeyle birlikte otomobil fiyatlarında yaklaşık yüzde 10 kadar düşüş oldu. Buna rağmen vatandaşlar araç fiyatlarının dövize bağlı olarak daha fazla düşeceğini düşünüyor. Bu nedenle araç almıyorlar. Otomobil pazarında sessizlik hakim. Fiyatların dengelenmesini umuyoruz" dedi.

"Dengeli bir piyasa olmasını istiyoruz"

Galerici Gökhan Ardeşen ise "Uzun zamandır otomobil fiyatları yükseliyordu. Bu yükseliş döneminde vatandaşlar çok fazla talep gösteriyordu. Şuanda ise fiyatlar düşüşte buna rağmen talep olmuyor. Fiyatlarda indirim de yapsak müşteriler araç almıyor. Çünkü vatandaşlar daha fazla düşüş olacağını düşünüyor. Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle belirsizlik var. Biz stabil, dengeli bir piyasa olmasını istiyoruz" diye konuştu.

İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı
İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı
İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı
İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı
İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı
İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı

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Otomobil, Pandemi, Tragger, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İkinci el otoda sert fren... Otomobil pazarları boş kaldı - Son Dakika
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