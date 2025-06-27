İkinci El Otomobil Fiyatları Düzenlemeyle İstikrar Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Otomobil Fiyatları Düzenlemeyle İstikrar Kazandı

27.06.2025 12:34
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MASFED Başkanı Erkoç, '6 ay 6 bin km' uygulamasıyla fiyat artışının azaldığını belirtti.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığının, ikinci el otomobil piyasasında spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluğu engellemeye yönelik "6 ay 6 bin kilometre" uygulamasının ardından fiyatlardaki aşırı artış eğiliminin azaldığını, arz talep dengesinin kademeli olarak normalleşmeye başladığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanmasını veya satışını yasaklamıştı.

Bu düzenlemeyle spekülatif fiyat oluşumlarının ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesi, adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının yeniden tesis edilmesi amaçlanmıştı.

Bakanlık, geçerlilik süresi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek ve ilan kısıtlamalarını da içeren düzenlemenin yürürlük süresini 1 Ocak 2026'ya kadar uzattı.

"Fiyatlardaki aşırı artış eğilimi azaldı"

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, düzenlemenin uygulanmaya başlandığı günden bu yana faydalı sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Düzenlemenin piyasada oluşan yapay fiyat artışlarını dizginlediğine, tüketicilerin korunmasına katkı sağladığına dikkati çeken Erkoç, Federasyon olarak fırsatçılığın ve kayıt dışı ticaretin her zaman karşısında durduklarını vurguladı.

Düzenleme sonrası fiyatlardaki aşırı artış eğiliminin azaldığını ve arz talep dengesinin kademeli olarak normalleşmeye başladığını dile getiren Erkoç, "Önümüzdeki dönem bu düzenlemenin süresinin uzatılması yerine, kapsamlı ve kalıcı çözümler üzerinde durulmalıdır." dedi.

Spekülatif fiyat oluşumlarının ve stokçuluk faaliyetleriyle mücadelenin, kayıtlı ve belgeli iş yapan esnafı zorlamadan, asıl sorunun kaynağına inilerek yapılması gerektiğine inandıklarını anlatan Erkoç, sektörde dengeyi korumak adına kayıt dışı satış yapan kişilere karşı denetimlerin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Erkoç, bu süreçte yapıcı görüş ve önerilerle sektör adına katkı sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Otomobil Fiyatları Düzenlemeyle İstikrar Kazandı - Son Dakika

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