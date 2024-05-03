İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar son 1 yılda yüzde 30 düştü - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar son 1 yılda yüzde 30 düştü

İstanbul'da ikinci el araç piyasasında araç bolluğu oluşurken, fiyatlar son bir yılda yaklaşık yüzde 30 oranında geriledi. Oto galericiler, araç satışındaki durgunluğun arttığını belirterek, otomobillerin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını dile getirdi.

03.05.2024 18:55
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İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar son 1 yılda yüzde 30 düştü

İSTANBUL - İstanbul'da ikinci el araç piyasasında araç bolluğu oluşurken, fiyatlar son bir yılda yaklaşık yüzde 30 oranında geriledi. Oto galericiler, araç satışındaki durgunluğun arttığını belirterek, otomobillerin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını dile getirdi.

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Araç fiyatları ise son bir yılda yaklaşık yüzde 30 geriledi. Araç fiyatları bir süredir sabit kalsa da enflasyona göre düşüş eğilimi gösteriyor. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar son bir yılda yaklaşık yüzde 30 oranında geriledi. Bu durumu değerlendiren oto galericiler, araç satışındaki durgunluğun arttığını belirterek, otomobillerin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını dile getirdi.

"Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı"

İkinci el otomobil sektörünün durgun bir şekilde devam ettiğini belirten oto galerici İsa Temur, "Şu anda vatandaşların çoğu araçlarını satıyor. Bizlerde çok az kar marjlarıyla araç alıp satıyoruz. Kredi faizlerinin yüksek olması piyasaya etki ediyor. Kredi faizleri düzene girmezse piyasa daha da kötüye gider. Araç fiyatları düşmez. Vatandaş aldığı paranın altına aracını satmak istemiyor, satan da paraya ihtiyacı olduğu için satıyor. Genelde bu aralar aracını satan ve takas yapan çok. Bankanın dışında taksit imkanı yok, bizler taksit yapamıyoruz. İkinci el otomobilde şu anda bolluk var diyebiliriz. Vatandaş genelde aracını satıp faize yöneliyor. Piyasa yaklaşık 1 senedir böyle, genele baktığımız zaman ise toplamda yüzde 30 fiyatlarda gerileme oldu. Zamanında yatırım için alan vatandaşlar şimdi araçlarını satıyorlar. Araç artık yatırım aracı olmaktan çıktı diyebilirim" dedi.

(UGR-MFA-E)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar son 1 yılda yüzde 30 düştü - Son Dakika

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