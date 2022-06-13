İkinci el ürün uygulaması Dolap hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İkinci el ürün uygulaması Dolap hakkında soruşturma başlatıldı

13.06.2022 20:32
İkinci el ürün uygulaması Dolap hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye'de 20 milyondan fazla üyesi bulunan ikinci el ürün satış platformu Dolap'ın sahibi DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. DSM Grup, rekabeti engelleyici tutumlarda bulunuyor iddiası yer aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında faaliyet gösteren hizmeti Dolap'ı, tüketici verilerini paylaşmak suretiyle kayırarak ve Dolap hizmetinde satıcılar tarafından kullanılan verinin rakip platformlara taşınmasına engel olarak ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

BELGE VE TESPİTLER YETERLİ BULUNDU

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

20 MİLYONDAN FAZLA ÜYESİ VAR

Dolap 2021 yılı verilerine göre; 24 milyon üyesi, 5 ana kategoride 53 milyon ürün ve 16 milyondan fazla mobil indirme ile Türkiye'de ikinci el ürün pazarına dikkat çeken platformların başından geliyor. Uygulama üzerinden yapılan alış verişlerde, %10 oranında komisyon alınıyor.

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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci el ürün uygulaması Dolap hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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