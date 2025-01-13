İlk evlenecek olanlara faizsiz kredi verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İlk evlenecek olanlara faizsiz kredi verilecek

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, '81 ilde ilk evliliğini yapacak olanlara faizsiz 150 bin lira kredi uygulamasının bugün itibari ile başvuruya açıldı.' dedi.

13.01.2025 15:25  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda uzun süredir beklenen "müjde" açıklamasının detaylarını duyurdu. Erdoğan, ilgili bakanlık koordinasyonunda aile kurumunun korunması için yıl boyunca çok önemli çalışmalar yapacaklarına dair açıklamalarını hatırlattı.

"YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ"

"2025 yılı aile yılı kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Fondan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

"3 ÇOCUK ÇAĞRIMIZI TEKRARLIYORUZ"

"Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

2001 yılında doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür. Yıllık nüfus artış hızımız 2023'te binde 1,1'e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10'un üzerine çıkmıştır. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybediyor. Gerekli önemleri almaz, politikaları uygulamazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Karşımıza dikilen bu tehlikesi 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekmek için en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim. En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz.

"AİLE VAZGEÇİLMEZ ÖNEME SAHİP"

Anayasamızın 41'inci maddesinde zikredildiği gibi aile toplumun temelidir. Aile bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Asırlar ötesinden süzülüp gelen değerlerimizin bugüne ulaşmasında aile daima hayati rol oynamıştır. Aile kurumu milli manevi değerlerin muhafazasında bizler için vazgeçilmez öneme sahiptir. Aile kurumu etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü olduğunu görürüz. Aile yapımızı korumak, tahkim etmek ve bizden sonraki kuşaklara zengin miras bırakmak hepimizin görevidir. Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği de açıktır. Temel ne kadar sağlam atılırsa bina da o kadar kuvvetli ve dayanıklı olur.

"TUHAF ZAMANLARDA YAŞIYORUZ"

Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde güzel ahlakla yetişmeleri son derece mühimdir. Kelimenin tam anlamıyla, tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşıyor. Dijital platformlarda yer bulan dizi, yayınlar, içerikler kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere neden oluyor. Israrlı bir şekilde servis edilen bu içerikler başta cinsiyetsizleşme politikaları olmak üzere LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor.LGBT'nin koç başı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir. Kişisel tercih denilerek meşrulaştırılmak istenilen anomali faşizanlığa dönüşmüştür. İş dünyasından medyaya, sinema sektöründen spora kadar hemen her alanda daha nobran bir gerçekçilikle karşı karşıyayız.


İlk evlenecek olanlara faizsiz kredi verilecek

Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Paketi, Ekonomi, Evlilik, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk evlenecek olanlara faizsiz kredi verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ateş:
    3 çocuk diyonda,senmi bakıyon.Sayenizde ekonomi yerlerde,geçinmek ölmüş...millet kendine bakamıyo 3 çocuğa nasıl baksın. 153 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Eğer birgün toplumumuz bu sadakalara sevinmek yerine neden bu yardimlara muhtaç edildim diye sorguladiği zaman her şey yoluna girmiş olacaktir 136 2 Yanıtla
  • Kadir Palut:
    hiç yoktan iyidir. çocuğun bezi maması ve elbisesi için yeterli çok şükür.. nankör insan hep daha çok ister. 12 125 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    Yen evlenenlere veriyor. çocuk yapanlara değil. 3 0
  • Emre Sunay:
    Bu zamanda komik rakam, komik destek. 99 4 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    150 bin lira ile 30.000 TL ev tutarsan 2 depozito bir emlakçıya birde 2 aylık kira.. 81 3 Yanıtla
  • Önder null:
    agam eylenir bizimle 69 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Kaddafi kadar olamadın be reis.. Adam evlenen çifti doğrudan dayalı döşeli eve sokardı..Geri ödemesi faizsiz 20 sene.. 60 2 Yanıtla
  • Vuslat Mihman:
    bazen insan ne söylese boşmuş gibi geliyor kifayetsiz geliyor allah sonumuzu hayır eylesin 51 2 Yanıtla
  • meltem11:
    2 sene önce seçim vaadiydi ama tutar değişmedi komik 42 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: İlk evlenecek olanlara faizsiz kredi verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.