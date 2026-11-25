ESO tarafından oluşturulan Eskişehir Sanayi Vizyon Kurulu, ilk toplantısını Eskişehir Sanayi Odası'nda yaptı. Toplantı, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık yüzde 80'inin bu toplantıda temsil edildiğini belirterek, kurulun sanayicilerin deneyim ve öngörülerini bir araya getireceğini, kentin rekabet gücünü artıracak öncelikleri saptayacağını ve bu öncelikleri somut projelere dönüştürmek üzere çalışacağını ifade etti.

Konuşmasının devamında ortak akıl ve birlik vurgusu yapan Başkan Kesikbaş, "Sanayicilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirerek ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Hedefimiz, Eskişehir'i üretim ve teknoloji alanında küresel bir marka haline getirmek." dedi.

Kesikbaş, konuşmasında üretim maliyetlerine, finansmana erişime ve ihracatta karlılığın korunmasına değindi. Verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çalışmalarının önemini de vurguladı.

Kurul üyelerinin tanışmasının ardından toplantı, önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi.