İlkadım Belediyesi\'nden Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından, girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik düzenlenen 'Baştan Sona Girişimcilik' adlı eğitim programı tamamlandı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kadınlarımızı hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınların iş hayatında daha etkin rol alabilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve girişimci kadın sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen 'Baştan Sona Girişimcilik' programı 40 saatlik eğitimin ardından sona erdi. Eğitimlere katılan kadın girişimci adayları, sertifikalarını Başkan İhsan Kurnaz'ın elinden aldı.

Kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazanan tüm kadın girişimcilerimize iş hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Eğitimlerin amacının, kadınlara kendi işlerini kurarken ihtiyaç duyacakları donanımı kazandırmak olduğunu belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları ve hayallerindeki işe sahip olmaları için belediyemiz tarafından 'Baştan Sona Girişimcilik' konulu eğitimler başlattık. Program kapsamında; iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, finansal okuryazarlık, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi konularda eğitimler verildi. Kadınlarımızın ekonomik hayatta daha etkin bir şekilde yer almaları, istihdama katkı sağlamaları, yeni iş fikirlerinin gelişmesi ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları bizim için son derece önemli. Verdiğimiz sertifikalar birer araç; asıl değerli olan, katılımcıların bu süreçte kazandıkları bilgi, deneyim ve özgüvendir. Eğitim sonunda, iş hayatı ve kariyer planlamalarında hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldular. 'Baştan Sona Girişimcilik' eğitimlerimize Eylül ayında yeniden başlayacağız. Yeni eğitimlerle, kadınlarımızı hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN