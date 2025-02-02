İlkadım Belediyesi, Öz Kaynaklarla 50 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Ekonomi

Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "2024'te hizmet alımı yapmak yerine belediyemizin öz kaynaklarının kullanılması ile 50 milyon TL'lik tasarruf sağladık. Bu tasarrufu yaparken işlerimizi aksatmadık; ilçemiz ve hemşehrilerimiz için en iyi hizmeti sunmaya gayret ettik" dedi.

İlkadım Belediyesi'nde fen işleri, park ve bahçeler, temizlik ve sosyal ve kültürel çalışmalar hızla devam ediyor. İlçe genelinde devam eden çalışmaları belediyenin öz kaynaklarıyla sürdüren İlkadım Belediyesi, 2024'te öz kaynak kullanımıyla 50 milyon TL'lik tasarruf sağladı. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne gelen taleplerin yüzde 88 oranında çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Başkan Kurnaz, " Karadeniz'in en büyük ilçesi olan İlkadım'da, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2024 yılında 61 mahallemizden gelen toplam 6 bin 547 talebin 5 bin 769'unu çözüme kavuşturduk. Bu da belediyemize gelen taleplerin yüzde 88'inin sonuçlandırıldığı anlamına gelmektedir. Öz kaynaklarımızın kullanımıyla bu oranın önümüzdeki süreçte daha da yukarılara çıkarılacağına inanıyoruz. Bu noktada tüm ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe genelinde asfaltlama, sathi kaplama, beton ve parke taş tamiratı, kanal açılması, yeni yol açılması, yol yenilenmesi ve yeni kaldırım yapılması çalışmalarımız devam ettiğini söyleyen Başkan Kurnaz, "İlçemiz genelinde 2024 yılında toplam 85 bin 650 metrekare asfalt yenileme çalışması yaptık. 61 bin metrekare de sathi kaplama çalışması yaptık. Fen işlerinde belediyemiz öz kaynaklarının kullanılması çalışmaları da meyvelerini verdi. Hizmet alımı yapmak yerine belediyemizin öz kaynaklarının kullanılması ile 50 milyon TL'lik tasarruf sağladık. Bu tasarrufu yaparken işlerimizi aksatmadık; ilçemiz ve hemşehrilerimiz için en iyi hizmeti sunmaya gayret ettik. Önümüzdeki süreçte de İlkadım'a en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN