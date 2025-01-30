İlkadım Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

İlkadım Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimlerine Devam Ediyor

İlkadım Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimlerine Devam Ediyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla marketlerde denetim yaptı. Ekipler, raf-kasa fiyat uygunluğunu ve son kullanma tarihlerini kontrol ederek kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uyguladı.

30.01.2025 16:21  Güncelleme: 16:23
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Samsun'un İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri marketleri denetledi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerine devam ediyor. İlçe genelindeki marketlerde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raf-kasa fiyat uygunluğu ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemleri uyguladı.

"Vatandaşlarımız da dikkatli olmalı"

Halk sağlığı ve güvenliğinin, yapılan denetimlerle güvence altına alındığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve adil bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçemiz genelinde denetimlerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Market denetimlerinde, raf fiyatları ile kasa fiyatlarındaki uygunluğu ve halk sağlığına direkt etki eden son kullanma tarihi uygunluğunu hassas bir şekilde denetliyoruz. Belirlenen ihlallerde ise ekiplerimiz yasal işlem uyguluyorlar. Vatandaşlarımızdan da market alışverişlerinde dikkatli olmalarını, gördükleri olumsuzlukları ise belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz. İlkadım'ın ve hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz. Bu noktada vazifemiz olan denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İlkadım Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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