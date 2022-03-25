Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti

25.03.2022 10:04
Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla yüzde 77,3'e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan yükselişle yüzde 78,2 düzeyinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar202020212022
Ocak75,575,477,6
Şubat7674,976,6
Mart75,374,777,3
Nisan61,675,9

Mayıs62,675,3

Haziran6676,6

Temmuz70,776,7

Ağustos73,377,1

Eylül74,678,1

Ekim75,478

Kasım75,878,1

Aralık75,6???????78,7

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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