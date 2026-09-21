İmalat sanayi KKO-MA'nın Eylül'de 0,6 puan artışla yüzde 74,1 olduğunu TCMB açıkladı

İmalat sanayi KKO-MA'nın Eylül'de 0,6 puan artışla yüzde 74,1 olduğunu TCMB açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı TCMB tarafından duyuruldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO-MA aylık 0,6 puan artışla yüzde 74,1'e, arındırılmamış KKO ise 0,7 puan artışla yüzde 74,2'ye çıktı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1982 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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