İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Temmuzda Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Temmuzda Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtlarına dayanarak yapılan değerlendirmeye göre, temmuz ayında imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi. Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı tablosu da verilmiştir.

25.07.2024 10:13
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024

Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,076,3
Haziran76,876,3
Temmuz77,175,9
Ağustos76,1

Eylül77,3

Ekim77,4

Kasım78,0

Aralık77,5

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Temmuzda Azaldı - Son Dakika

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