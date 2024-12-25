İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 75,6 oldu.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:
|Aylar
|2023
|2024
|Ocak
|75,3
|76,2
|Şubat
|75,2
|76,4
|Mart
|73,5
|76,2
|Nisan
|75,4
|76,7
|Mayıs
|76,0
|76,3
|Haziran
|76,8
|76,3
|Temmuz
|77,1
|75,9
|Ağustos
|76,1
|75,4
|Eylül
|77,3
|74,9
|Ekim
|77,4
|74,9
|Kasım
|78,0
|76,1
|Aralık
|77,5
|75,8
Son Dakika › Ekonomi › İmalat Sektöründe Kapasite Kullanımı Düştü - Son Dakika
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