IMF, Avro Bölgesi Ekonomisini Değerlendirdi - Son Dakika
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IMF, Avro Bölgesi Ekonomisini Değerlendirdi

16.07.2026 19:29
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IMF, Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi'ndeki büyümeyi zayıflattığını ve enflasyonu artıracağını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü zayıflattığını belirterek, bölge ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, üye ülkelerle ortak Avro Bölgesi politikalarına ilişkin 2026 yılı istişarelerini tamamladı.

Fondan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü zayıflattığı aktarıldı.

Açıklamada, Avro Bölgesi'nde büyüme oranının 2025'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2026'da yüzde 0,9'a gerilemesinin, 2027'de ise yüzde 1,2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Orta Doğu'daki savaşın etkileri arasında zayıflayan güven, sıkılaşan finansal koşullar ve enflasyonist baskıların yer aldığı belirtilen açıklamada, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme öngörülerinin savaş öncesi tahminlerin 0,5 ve 0,2 puan altında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bölgede manşet enflasyonun ise 2025'teki yüzde 2,1 seviyesinden 2026'da yüzde 2,9'a yükselmesinin, 2027'de yüzde 2,3 olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Risklerin daha zayıf büyüme ve daha yüksek enflasyon yönünde ağırlık kazandığı belirtilen açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarında yol açacağı aksamanın boyutunun en büyük belirsizlik kaynağı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalanmış halde tutmayı hedeflemesi, maliye politikasının ise ihtiyatlı duruşunu korurken savaşın ekonomik faaliyetlere verdiği zararı hafifletmesi gerektiği kaydedildi.

Özellikle yüksek borç seviyesine sahip ülkelerde yapısal mali konsolidasyonun bir öncelik olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, reformların enerji güvenliğinin güçlendirilmesine, tek pazarın derinleştirilmesine ve orta vadeli büyümenin artırılmasına odaklanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, Avro Bölgesi Ekonomisini Değerlendirdi - Son Dakika

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